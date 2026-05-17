۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

رقابت حفاظ هرمزگانی در آزمون اعطای مدرک تخصصی قرآن کریم

بندرعباس-رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی هرمزگان از برگزاری مرحله نخست بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در پنج حوزه امتحانی هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام صابر پروین، با اعلام این خبر اظهار کرد: مرحله نخست بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی قرآن کریم، اردیبهشت‌ماه همزمان با سراسر کشور در پنج حوزه امتحانی استان هرمزگان برگزار شد.

وی افزود: آزمون در شهرستان‌های بستک، بندرلنگه، بندرخمیر، میناب و بندرعباس برگزار شد و حافظان در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

پروین گفت: شرکت‌کنندگان در ۵ شهرستان که در شهرستان در مجموع ۲۲۲ از خواهران و برادران حافظ قرآن هستند.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: حافظانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی در این مرحله شوند، به مرحله آزمون شفاهی طرح اعطای مدرک تخصصی قرآن کریم راه خواهند یافت که این مرحله، در مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

