۱۰۰ میلیارد ریال برای نوسازی آمبولانس های استان زنجان اختصاص یافت

وی همچنین به تشریح جزئیات تعطیلی درمانگاه انجمن کلیوی زنجان پرداخت و تخلفاتی نظیر نداشتن پزشک متخصص، اختلاف مالکیتی، و راه‌اندازی غیرمجاز بخش آندوسکوپی را از علل اصلی این تعطیلی برشمرد و تأکید کرد: پرونده در دادستانی و کمیسیون ماده ۲۰ در حال بررسی است.

سرداری با اشاره به فرسودگی و خرابی آمبولانس‌ها به عنوان یکی از معضلات اصلی بخش درمان استان اظهار داشت: از محل بودجه مدیریت بحران، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای تعمیرات و تأمین آمبولانس‌های جدید تخصیص یافته است. این اعتبار شامل ۳۰ دستگاه آمبولانس برای دانشگاه علوم پزشکی و ۶ دستگاه برای جمعیت هلال احمر می‌شود.

وی با مرور رویدادهای سال گذشته گفت: جنگ ۱۲ روزه، شیوع آنفلوآنزا، وقایع تلخ دی‌ماه و جنگ رمضان چهار رویداد مهم بودند که دانشگاه علوم پزشکی در تمام این مدت با تمام توان پای کار بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در طول جنگ ۱۲ روزه با توجه به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی جمعیت استان، مدیریت ارائه خدمات درمانی به گروه‌های هدف از جمله بیماران دیالیزی، بیماران سرطانی و سالمندان را به خوبی انجام دادیم.

جزئیات تخلفات و اختلافات انجمن کلیوی زنجان

سرداری با تأکید بر پرهیز از ورود به حواشی، علت تعطیلی انجمن کلیوی را چنین تشریح کرد: تعطیلی این انجمن ناشی از اختلافات داخلی بین اعضا و رعایت نکردن قوانین و مقررات اخذ مجوز درمانگاهی بوده است.

وی نداشتن مؤسس مرتبط با انجمن کلیوی برای دریافت مجوز درمانگاه، بارگذاری ناقص و غیراصولی اطلاعات در سامانه‌های مربوطه، نداشتن پزشک متخصص برای فعالیت درمانگاهی، اختلاف مالکیتی بر سر ملک مورد نظر برای درمانگاه و راه‌اندازی بخش آندوسکوپی بدون مجوزهای لازم و مشکلات فنی مرتبط را از عمده دلایل تعطیلی درمانگاه بیماران کلیوی استان زنجان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان خاطرنشان کرد: پرونده این تخلفات در دادستانی در حال بررسی است و دانشگاه منتظر نتیجه کمیسیون ماده ۲۰ می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: دانشگاه علوم پزشکی پیش از این برای کمک به ارائه خدمات درمانی، مجوز فعالیت یک درمانگاه را در اختیار این مجموعه قرار داده بود، اما اعتبار آن مجوز حدود یک سال پیش به پایان رسیده است.

سرداری تصریح کرد: تصمیم‌گیری برای بازگشایی این پرونده از طریق مراجع امنیتی و با حکم دیوان عالی کشور انجام شده است. این امر حاکی از دخالت نهادهای قضایی و امنیتی در تصمیم‌گیری و اجرای آن می‌باشد. بر اساس این تصمیم، امکان فعالیت مجدد در این حوزه فراهم شده است؛ مشابه این فرایند در استان‌های دیگر و حتی در کشورهایی مانند آلمان در حال اجراست.

وی افزود: برای دریافت مجوز جدید، متقاضیان باید مراحل قانونی از جمله ثبت در سامانه مربوطه، مشخص شدن مالکیت محل فعالیت و معرفی مسئول فنی را طی کنند که در حال حاضر به دلیل اختلافات موجود بر سر مالکیت محل درمانگاه، این فرایند با مشکل مواجه شده است و پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

سرداری تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی از ابتدا مخالفتی با فعالیت درمانی در این حوزه نداشته و حتی آمادگی دارد در چارچوب قوانین، برای بخش خصوصی یا مجموعه‌های خیریه نیز مجوز صادر کند. تنها شرط دانشگاه، رعایت کامل ضوابط قانونی و طی مراحل اداری است.

لزوم اخذ مجوز قانونی برای هرگونه فعالیت درمانی

سرداری با تأکید بر چارچوب قانونی اظهار داشت: هرگونه فعالیت درمانی از جمله راه‌اندازی بخش‌های تخصصی مانند آندوسکوپی و سیستوسکوپی باید با دریافت مجوزهای قانونی از دانشگاه علوم پزشکی انجام شود و بدون مجوز امکان فعالیت وجود ندارد.

وی در خصوص اختلافات داخلی انجمن کلیوی افزود: اختلافاتی در سال‌های گذشته میان برخی اعضای این انجمن در سطح استان و حتی ملی وجود داشته که ارتباط مستقیمی با دانشگاه ندارد و بیشتر مربوط به مسائل داخلی خود انجمن است.

مطالبات ۱۶ هزار میلیارد ریالی از سازمان‌های بیمه‌گر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان به چالش مالی جدی دانشگاه اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۶ هزار میلیارد ریال از سازمان‌های بیمه‌گر مطالبه داریم. تداوم این بدهی، خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه کرده است. از این میزان، ۶ هزار میلیارد ریال مربوط به معاونت غذا و داروی دانشگاه است.

وی افزود: با وجود این مشکلات، خدمت‌رسانی را متوقف نکرده‌ایم و تلاش می‌کنیم با وجود کمبودها، خدمات ضروری را به گروه‌های هدف ارائه دهیم.

سرداری در خصوص فعالیت مجدد مرکز پلاسما در زنجان اظهار داشت: پرونده‌ای در این زمینه در حوزه اختیارات دانشگاه و وزارت بهداشت و متعاقباً در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده که نشان‌دهنده اهمیت بالای این موضوع است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در پایان خاطرنشان کرد: ابعاد گوناگون این موضوع باید در سطح کشوری بررسی شود، اما در حال حاضر در سطح استان زنجان و وزارت بهداشت در حال پیگیری است.