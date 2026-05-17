بهشتی: ۷۸۰۰ تُن چای از باغات شهرستان رودسر برداشت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر بهشتی عصر یکشنبه در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به آغاز برداشت برگ سبز چای از دوم اردیبهشت‌ماه در این شهرستان، اظهار کرد: تاکنون ۷ هزار و ۸۰۰ تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.

وی با بیان اینکه ۷ هزار و ۵۶۰ تن از این میزان، معادل ۹۷ درصد، برگ سبز درجه یک بوده است، افزود: این محصول از طریق ۳۱ کارخانه چای‌سازی و ۳ مرکز خرید در سطح شهرستان دریافت شده است.

رئیس اداره چای رودسر میزان خرید انجام‌شده را ۳۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۷۵ میلیارد تومان معادل ۵۴ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.



به گفته وی، سهم کارخانجات ۲۴۴ میلیارد تومان بوده که ۷۲ درصد آن پرداخت شده و سهم دولت نیز ۸۱ میلیارد تومان است که هنوز واریز نشده است.

بهشتی با اشاره به جایگاه ویژه رودسر در تولید چای کشور، تصریح کرد: این شهرستان با ۴ هزار هکتار سطح زیرکشت چای، ۸ هزار و ۵۰۰ چایکار فعال و ۳۲ کارخانه چای‌سازی، حدود ۲۰ درصد باغات چای کشور را در اختیار دارد.

وی از کاهش ۱۰ درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به سال گذشته به دلیل شرایط اقلیمی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این کاهش تا پایان برداشت چین اول جبران شود.

رئیس اداره چای رودسر همچنین از توزیع ۱۲۰۰ تن انواع کود شیمیایی از ابتدای آبان سال گذشته تاکنون توسط ۹ عامل فروش خبر داد و افزود: این اقدام با هدف افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول انجام شده است.

بهشتی با اشاره به پرداخت وام جاری (کود و زمستان‌گذرانی) به ۷۲۴ کشاورز به مبلغ ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان گفت: همچنین ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید دستگاه‌های علف‌تراش و برگ‌چین به ۴۰ کشاورز پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در بخش تسهیلات هرس، کف‌بُر و احیا نیز ۴۵۰ میلیارد تومان وام به حساب ۴۵ کشاورز واریز شده است.