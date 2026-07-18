بهشتی: ۱۶۰۰۰ تُن برگ سبز چای در رودسر خریداری شد

یاسر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر از خرید ۱۶۰۰۰ تُن برگ سبز چای به ارزش ۵۹۵ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان، ۹۴۰۰ تن معادل ۵۸ درصد محصول، درجه یک بوده است.

وی با اشاره به کیفیت بالای تولید چای در این منطقه افزود: کل مبلغ برگ سبز خریداری شده ۵۹۵ میلیارد تومان است که تاکنون ۴۳۰میلیارد تومان معادل (۷۲درصد) به حساب چایکاران واریز شده است.

بهشتی بیان کرد: سهم کارخانجات ۴۴۵ میلیارد تومان که از میزان مبلغ ۳۶۵ میلیارد تومان معادل ۸۲ درصد و از ۱۵۰ میلیارد تومان سهم دولت ۶۸ میلیارد تومان معادل ۴۵ درصد به حساب چایکاران واریز شده است.

رئیس اداره چای رودسر با بیان اینکه میزان برداشت برگ سبز چای نسبت به مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: این مقدار خرید از ۳۱ واحد چای‌سازی و سه شعبه خرید برگ سبز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان رودسر با بیش از ۴ هزار هکتار سطح زیر کشت و ۸ هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار، ۲۰ درصد تولید چای کشور را بر عهده دارد، تصریح کرد: قیمت برگ سبز چای درجه یک با ۷۱ درصد افزایش ۴۲۰ هزار ریال و درجه دو با ۶۷ درصد افزایش ۳۰۰ هزار ریال برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.