پیش بینی  برداشت ۲۰۰۰۰ تُن برگ سبز چای از باغات شهرستان رودسر 

یاسر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۳۱ واحد کارخانه چایسازی در این شهرستان فعالیت دارند اظهار کرد: تاکنون ۱۸۰۰ تن برگ چای مرغوب از چایکاران رودسری خریداری شده که ۴۰۰تُن چای خشک تولید شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۶ میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده است، افزود: این مقدار خرید از۳۱ واحد چایسازی و سه شعبه خرید برگ سبز چای صورت گرفته است.

رئیس اداره چای رودسر افزود :قیمت برگ سبز چای درجه یک با ۷۱درصد افزایش۴۲۰۰۰۰ ریال و درجه دوم با ۶۷ درصد افزایش ۳۰۰۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

بهشتی با بیان اینکه ۲۰ درصد تولید چای کشور توسط شهرستان رودسر انجام می‌شود، تصریح کرد: این شهرستان دارای ۸۵۰۰ چایکار فعال و ۴۰۰۰ هکتار زیر کشت باغ چای دارد و پیش بینی می شود امسال ۲۰۰۰۰ تُن برگ سبز چای از باغات شهرستان رودسر برداشت شود.