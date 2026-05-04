  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

پیش بینی  برداشت ۲۰۰۰۰ تُن برگ سبز چای از باغات شهرستان رودسر 

پیش بینی  برداشت ۲۰۰۰۰ تُن برگ سبز چای از باغات شهرستان رودسر 

رودسر-  رئیس اداره چای  رودسر با اشاره به فعالیت ۳۱ کارخانه چایسازی در این شهرستان گفت: پیش بینی می شود امسال ۲۰۰۰۰ تُن برگ سبز چای از باغات شهرستان رودسر برداشت شود.

یاسر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۳۱ واحد کارخانه چایسازی در این شهرستان فعالیت دارند اظهار کرد: تاکنون ۱۸۰۰ تن برگ چای مرغوب از چایکاران رودسری خریداری شده که ۴۰۰تُن چای خشک تولید شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۶ میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده است، افزود: این مقدار خرید از۳۱ واحد چایسازی و سه شعبه خرید برگ سبز چای صورت گرفته است.

رئیس اداره چای رودسر افزود :قیمت برگ سبز چای درجه یک با ۷۱درصد افزایش۴۲۰۰۰۰ ریال و درجه دوم با ۶۷ درصد افزایش ۳۰۰۰۰۰ ریال برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

بهشتی با بیان اینکه ۲۰ درصد تولید چای کشور توسط شهرستان رودسر انجام می‌شود، تصریح کرد: این شهرستان دارای ۸۵۰۰ چایکار فعال و ۴۰۰۰ هکتار زیر کشت باغ چای دارد و پیش بینی می شود امسال ۲۰۰۰۰ تُن برگ سبز چای از باغات شهرستان رودسر برداشت شود.

کد مطلب 6819568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها