بهشتی: ۸۵۰۰ تُن برگ سبز چای در رودسر خریداری شد

یاسر بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از خرید ۸ هزار و ۵۰۰ تن برگ سبز چای به ارزش ۳۵۱ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان، ۸ هزار تن معادل ۹۳ درصد محصول، درجه یک بوده است.

وی با اشاره به کیفیت بالای تولید چای در این منطقه افزود: کل مبلغ برگ سبز خریداری شده ۳۵۱ میلیارد تومان است که سهم کارخانجات ۲۶۴ میلیارد تومان و سهم دولت ۸۷ میلیارد تومان بوده و تاکنون ۲۵۱ میلیارد تومان از سهم کارخانجات معادل ۹۵ درصد به حساب چایکاران واریز شده است.

رئیس اداره چای شهرستان رودسر با بیان اینکه سهم دولت نیز ۱۰ میلیارد تومان بوده که در تاریخ دهم اردیبهشت واریز شد، اظهار کرد: این مقدار خرید از ۳۱ واحد چای‌سازی و سه شعبه خرید برگ سبز انجام شده است.

بهشتی با اشاره به اینکه شهرستان رودسر با بیش از ۴ هزار هکتار سطح زیرکشت و ۸ هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار، ۲۰ درصد تولید چای کشور را بر عهده دارد، تصریح کرد: قیمت برگ سبز چای درجه یک با ۷۱ درصد افزایش ۴۲۰ هزار ریال و درجه دو با ۶۷ درصد افزایش ۳۰۰ هزار ریال برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.