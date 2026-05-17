به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در ستاد دبیرخانه کشوری جشنواره دانش‌آموزی کارینو در لرستان با اشاره به برگزاری موفق فینال استانی جشنواره کارینو با حضور ۱۱۰ دانش‌آموز، این رویداد را جلوه‌ای از ظرفیت بالای دانش‌آموزان استان دانست و اظهار داشت: لرستان امروز نشان داده است که توان انجام کارهای بزرگ را دارد. حضور پررنگ دانش‌آموزان در جشنواره کارینو، حاصل برنامه‌ریزی، تلاش مجموعه همکاران و اعتماد به توانمندی نسل آینده است.

وی با بیان اینکه لرستان تا این لحظه رتبه اول کشور در ثبت‌نام مرحله کشوری جشنواره کارینو را به خود اختصاص داده است، افزود: ثبت‌نام ۱۱ درصدی دانش‌آموزان استان در مرحله کشوری، یک رکورد ارزشمند محسوب می‌شود و خوشبختانه نسبت به سال گذشته، شاهد رشد مشارکت دانش‌آموزان هستیم که این موضوع بیانگر افزایش انگیزه، علاقه‌مندی و اعتماد دانش‌آموزان به این جشنواره است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به نقش کانون‌های فرهنگی و تربیتی در موفقیت جشنواره، گفت: از مجموع هزار و ۲۵۵ کانون فعال در کشور، شش کانون استان لرستان در جمع هشت کانون برتر کشور قرار گرفته‌اند که این دستاورد بسیار قابل‌توجه است؛ بااین‌حال، انتظار ما از کانون‌ها فراتر از وضعیت فعلی است و باید با گام‌های بلندتر، مسیر ارتقای کیفی آن‌ها را ادامه دهیم.

سهرابی با تأکید بر ضرورت پایبندی به اهداف در اجرای برنامه‌ها تصریح کرد: هر برنامه‌ای باهدف مشخصی طراحی می‌شود، اما گاهی در مرحله اجرا یا دچار انحراف می‌شویم یا برنامه‌ها به‌صورت ناقص اجرا می‌شوند. این یک آسیب جدی است که نباید به آن دچار شویم. اهداف باید مانند یک فانوس، مسیر حرکت ما را روشن کنند.

وی افزود: در جشنواره‌هایی مانند کارینو، صرفاً کشف و هدایت استعدادها کافی نیست؛ بلکه پرورش استعدادهای دانش‌آموزان اهمیت اساسی دارد. تناسب بین رشته‌های جشنواره و مباحث تربیتی، کمک به شناخت علاقه‌مندی‌های دانش‌آموزان و هدایت درست آن‌ها، از مأموریت‌های اصلی آموزش‌وپرورش است.