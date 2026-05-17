۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

تیم هندبال دختران ایران به فینال آسیا نرسید/ تلاش برای عنوان سومی

تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران به دیدار رده بندی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از راهیابی تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران به مرحله نیمه نهایی اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در این رده سنی، امروز دختران هندبال کشورمان مقابل تیم قدرتمند چین قرار گرفتند.

در پایان این بازی ملی پوشان کشورمان نتیجه را به حریف خود واگذار کردند و راهی دیدار رده بندی شدند. در دیگر بازی نیمه نهایی هم ازبکستان با شکست قزاقستان راهی فینال شد.

بدین ترتیب تیم ملی هندبال زیر ۱۶ سال دختران ایران فردا(دوشنبه) برای تعیین عناوین سوم و چهارم مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف قزاقستان خواهد رفت.

