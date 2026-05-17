به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه با حضور در کاروان سلامت جمعیت هلال احمر در روستای تل‌سیاه، ضمن بازدید از ایستگاه‌های امدادرسانی خدمات ارائه‌شده در این رویداد جهادی را ارزیابی و بر نقش مردمی و داوطلبانه هلال احمر به عنوان یک نهاد مؤثر در بحران‌ها تأکید کرد.

فرماندار شهرستان بوشهر در این بازدید ضمن عرض سلام و خداقوت به اهالی روستای تل‌سیاه و قدردانی از ایثارگران کادر پزشکی و درمانی حاضر در کاروان سلامت، اظهار کرد: از جمعیت هلال احمر به دلیل برپایی این رویداد مهم و مردم‌پایه صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به ماهیت وجودی هلال احمر، تصریح کرد: یکی از سیاست‌های ذاتی و ماهیت هلال احمر مردم‌بنیان بودن آن است، به گونه‌ای که این نهاد از مردم برای مردم شکل گرفته و در مواقع بحرانی نیروهای داوطلب برای کمک به هموطنان خود در حوزه‌های درمانی، فرهنگی، هنری و توسعه اجتماعی هر منطقه حضور می‌یابند.



فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر جایگاه مردمی هلال احمر، خاطرنشان کرد: خدا را شاکریم که وجود انسان‌های وارسته در سازمانی مانند هلال احمر زمینه‌ساز ارائه خدمات گسترده و داوطلبانه به مردم شده است، هلال احمر دارای پایگاه برجسته مردمی است و هر رویدادی که برگزار می‌کند با مشارکت گسترده مردم روبه‌رو می‌شود.



وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هلال احمر و تبریک هفته هلال احمر، افزود: به نمایندگی از تمام مردم شهرستان بوشهر از حضور ایثارگرانه نیروهای هلال احمر در جنگ اخیر که خود به عینه شاهد مجاهدت‌های آنان بودم تشکر می‌کنم، این عزیزان در طول جنگ تحمیلی اخیر با وجود حملات متعدد دشمن در کنار مردم بوده و سختی‌های آن ایام را با حضور مؤثر و داوطلبانه خود کاهش دادند.



فرماندار بوشهر در پایان با قدردانی از زحمات تمامی عوامل اجرایی و درمانی کاروان سلامت، تصریح کرد: هلال احمر همواره نماد امید، همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی این مرزوبوم بوده و خواهد ماند.