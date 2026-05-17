به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: بازدارندگی هسته‌ ای سنگ بنای امنیت ملی روسیه است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه سپس ادامه داد: افزایش بحث‌ ها در اروپا درباره ضرورت گفتگو با مسکو، نشانه یک تغییر مهم در رویکرد کشورهای اروپایی است. مسکو امیدوار است در اروپا در نهایت رویکردی عمل‌گرایانه در خصوص گفتگو میان روسیه و اروپا غالب شود.

دیمیتری پسکوف، در ادامه اضافه کرد: طرف روسی برای این امر آماده است. مسکو همواره اعلام کرده است که آماده رایزنی با طرف های اروپایی است.