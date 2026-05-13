به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنان اخیر ترامپ درباره اقتصاد آمریکا موجی از واکنش های منفی را در میان سیاستمداران این کشور به دنبال داشته است. وی به تازگی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او پرسید: شرایط اقتصادی آمریکا و افزایش مداوم تورم تا چه حد شما را به توافق با ایران ترغیب می ‌کند؟ گفت: حتی ذره ‌ای هم نه. وقتی درباره ایران صحبت می کنیم تنها چیزی که اهمیت دارد این است که آنها نباید سلاح هسته‌ ای داشته باشند! من به شرایط مالی آمریکایی ها فکر نمی کنم.

این سخنان ترامپ در شرایطی مطرح می شود که اقتصاد آمریکا اوضاع حساسی را از سر می گذراند. بعد از جنگ علیه ایران تنش های گسترده ای در بازارهای انرژی به وجود آمده و قیمت بنزین در آمریکا به شدت افزایش یافته است. تورم نیز به بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ رسیده است.

در همین خصوص نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار یک پست نوشت: آیا بیش از هر زمانی مشخص شد که ترامپ به شما اهمیت نمی دهد؟ او گفت حتی ذره ای!

جیسون کرو نماینده دموکرات آمریکا نیز گفت: ترامپ اهمیتی به افزایش هزینه ها و مشکلات آمریکایی ها نمی دهد.

ایانا بریسلی نماینده دموکرات دیگر آمریکا تاکید کرد: قیمت های بنزین، هزینه های زندگی و بیمه بالا رفته و به بالاترین سطح خود رسیده است. ترامپ مجددا تاکید کرد که اهمیتی به تلاش برای کاهش قیمت ها یا رفاه مالی آمریکایی ها نمی دهد.

برنی سندرز سناتور مطرح آمریکایی نیز گفت: خودشیفته اعظم! او به اوضاع مالی آمریکایی ها اهمیتی نمی دهد چرا که مشکلات طبقه کارگر برای او مهم نیست. آنچه که مهم است ثروتمندتر شدن خانواده اش است.

رافائل ورنوک عضو مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به این که سخنان ترامپ منتقدان وی را شوکه نکرد تاکید کرد: بله این مسئله را دیده ایم.

کاترین کلارک رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس نمایندگان گفت: هزینه ها به خاطر ترامپ بیشتر شده و با این وجود او اهمیتی به شما نمی دهد.

تعداد زیاد دیگری از سناتورها و نمایندگان آمریکایی نیز با انتشار پست هایی در فضای مجازی به این سخنان ترامپ واکنش منفی نشان دادند.