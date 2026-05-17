بدهی ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری زیراب؛ پایه پل شهر پوسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، یاور حمیدی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان سوادکوه در توضیح میزان بدهی شهرداری زیراب، ضمن رد بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: دو سال پیش، شهرداری زیراب حدود ۴۰ میلیارد تومان بدهی داشت که ۱۸ میلیارد آن مربوط به پرونده سیل ۹۴ بود که با پیگیری‌های دو سال اخیر، این رقم به ۹ میلیارد تومان کاهش یافت و در حال حاضر مجموع بدهی شهرداری زیراب حدود ۳۰ میلیارد تومان است.

شهردار زیراب بودجه این شهر در سال گذشته را ۱۶۵ میلیارد تومان برشمرد و پیش بینی کرد با توجه به متمم بودجه سال ۱۴۰۵ به رقم ۲۰۰ میلیارد تومان برسد و گفت: با توجه به میزان بودجه، کارهای انجام شده طی دو سال اخیر و همچنین، تورم جامعه و شرایط جنگی کشور رقم بدهکاری ۳۰ میلیارد تومانی یک عدد منطقی است.

وی با اشاره به دریافت ۱۱ پلاک مسکونی و تجاری از محل مطالبات، خرید ۱۷ دستگاه ماشین‌آلات مختلف، اقدامات انجام‌شده روی زمین چندلا (اخذ سند، ساخت کلبه اقامتی و دریافت انشعابات) در طی این دو سال، ارزش افزوده ایجاد شده برای شهرداری را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد.

وی گفت: شهر زیراب بخاطر نوع توپوگرافی منطقه با لغزش و رانش مواجه است، یکی از موارد مهم در ایجاد امنیت برای شهروندان احداث دیواره حفاظتی است و شهردار زیراب در پاسخ به این پرسش که چرا در بودجه‌بندی سال گذشته موردی برای احداث دیوار حفاظتی لحاظ نشد، گفت: با توجه به محدودیت بودجه شهرداری، هدف ما بر این بود تا از دیگر ارگان‌ها همچون اداره مدیریت بحران در این زمینه کمک بگیریم و در طی سال گذشته با کمک ارگان‌ها حدود ده مورد دیوار حفاظتی در محدوده شهر احداث شد.

وی در رابطه با رانش جاده در محله خواجه‌کلا شهر زیراب، در پاسخ به این پرسش که چرا در طی یک ماه اخیر اقدامی برای آن انجام نشد، گفت: لایحه به شورا ارسال و توسط شورا و کمیته انطباق مصوب شده اما شروع اقدام عملی نیازمند مصوبه شورای ترافیک است چرا که برای تثببت و احداث دیواره، جاده باید برای حدود دو ماه بسته شود و از دیگر سوی، جاده پدافندی مسیر برای عبور و مرور مردم منطقه نیازمند آسفالت است.

یکی از دغدغه‌های مردم شهر زیراب، پوسیدگی پایه‌های تنها پل شهر است و شهردار زیراب در پاسخ به عدم مرمت پایه‌های پل، توضیح داد: در زمان رنگ‌آمیزی پل، طراح اصلی و مجری از پل بازدید کردند و مشخص شد که بخشی از پایه پل دچار پوسیدگی شده اما برای مرمت، این پل باید حدود بیست روز مسدود شود و این امر با توجه به اینکه این پل تنها راه ارتباطی دو بخش شهر به یکدیگر است تا زمان احداث پل شهید صادقی به‌عنوان مسیر دسترسی پدافندی توجیه ندارد.

حمیدی یکی از علل پوسیدگی بخش زیرین پل را نمک‌پاشی در زمان یخ‌بندان و برف در سنوات گذشته دانست و افزود: در طی دو سال اخیر، بعد از نمک پاشی، پل شسته می‌شود تا از پوسیدگی بیشتر جلوگیری شود.

وی در رابطه با اقدمات در حوزه ایجاد درآمد پایدار به پیگیری برای اخذ سند زمین موسوم به زمین CNG برای احداث مجتمع تجاری-رفاهی، شروع فاز دوم پارک شهید خامنه‌ای برای احداث مجتمع رفاهی-خدماتی اشاره کرد و گفت: در زمینه بچینگ و سنگ‌شکن نیز برخی مجوزها اخذ شده و دلیل طولانی شدن کار ضرورت اخذ مجوز از برخی سازمان‌ها است که در حال پیگیری هستیم.