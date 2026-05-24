۲۰ نقطه رانش در محورهای سردشت پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف شریعت پناه در این زمینه، از ثبت ۲۰ مورد رانش زمین در هفت محور اصلی، فرعی و روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات پاکسازی این مسیرها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده است.
وی ادامه داد: تداوم بارشهای بهاری موجب بروز رانش زمین در برخی محورهای شهرستان شد که در نتیجه آن، تردد در بخشهایی از راهها با محدودیت و در مواردی بهصورت یکطرفه انجام میشد.
شریعت پناه خاطرنشان کرد: با بسیج کامل نیروها و تجهیزات راهداری، عملیات پاکسازی، برداشت و انتقال خاک و مصالح از سطح جادهها طی روزهای اخیر با فوریت اجرا شد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای سردشت ادامه داد: در این عملیات حدود یکهزار مترمکعب خاکبرداری انجام و با بهکارگیری ۲۵۰ سرویس خودروی سنگین، مصالح جابهجا و از مسیرها تخلیه شد.
شریعتپناه، محور مهاباد - سردشت، مسیرهای منتهی به روستاهای بیوژه و اسلامآباد و همچنین محور قاسمرش را از جمله نقاطی عنوان برشمرد که بهدلیل شدت رانش، با محدودیتهای ترافیکی مواجه بودند.
وی یادآور شد: در حال حاضر تمامی مسیرهای یادشده بازگشایی شده و تردد در آنها با رعایت نکات ایمنی جریان دارد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای سردشت با قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان این اداره، بر لزوم اجرای طرحهای مهندسی برای پایدارسازی نقاط مستعد رانش تاکید کرد و گفت: تامین ایمنی و تسهیل عبور و مرور کاربران جادهای، اولویت اصلی این اداره است.
