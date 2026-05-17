  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

عاملان فروش گندم دولتی در مراغه دستگیر شدند

عاملان فروش گندم دولتی در مراغه دستگیر شدند

مراغه- دادستان عمومی و انقلاب مراغه گفت: دو نفر به خاطر فروش خارج از شبکه گندم دولتی در این شهرستان دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نعمتی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: دو متهم حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تن گندم دولتی را در بازار آزاد به فروش رساندند.

نعمتی افزود: این دو متخلف به جرم خیانت در امانت، گندم یارانه‌ای را به صورت نامشروع تصاحب و بدون مجوز قانونی در بازار آزاد به فروش رساندند.

وی اضافه کرد: آن‌ها از این طریق اقدام به ایجاد اخلال در نظام توزیع گندم و آرد و پولشویی نمودند.

دادستان عمومی و انقلاب مراغه گفت: این دو نفر پس از رصد و اشرافیت اطلاعاتی لازم و انجام تحقیقات گسترده و دقیق شناسایی و با قرار قانونی به زندان معرفی شدند.

وی گفت: تحقیقات جهت شناسایی سایر شرکا و معاونین جرم از جمله اشخاصی که با علم و اطلاع اقدام به خرید گندم دولتی از متهمین نموده بودند ادامه دارد.

نعمتی افزود: از متهمین اموال قابل توجه شناسایی و جهت تامین خسارت وارده به دولت توقیف شد.

وی گفت: برخورد قاطع توام با رعایت قانون و عدالت نسبت به متعرضین به اموال عمومی و دولتی و نیز حوزه ارزاق عمومی مردم در دستور کار دادسرای مراغه قرار دارد و عموم شهروندان نیز می‌توانند گزارشات خود را در این خصوص به دادستانی مراغه و پلیس اطلاعات و آگاهی منعکس نمایند تا در اسرع وقت بررسی شود.

کد مطلب 6832452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها