به گزارش خبرگزاری مهر، سهند سرافرازی، شناگر شایسته استان در آخرین روز این رقابت‌ها، با کسب ۲ مدال ارزشمند دیگر، عملکردی تحسین‌برانگیز از خود به نمایش گذاشت و نام خود را در میان برترین‌های این دوره از مسابقات ثبت کرد.

وی در ماده ۵۰ متر آزاد با نمایشی قوی موفق شد عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کند و مدال طلای این ماده را بر گردن بیاویزد. هم‌چنین در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت با قرار گرفتن بر سکوی سوم، مدال برنز این رشته را نیز کسب کرد.

این شناگر توانمند پیش از این نیز در نخستین روز مسابقات موفق شده بود در ماده ۱۰۰ متر آزاد مدال نقره کشور را به دست آورد و در پایان رقابت‌ها با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز، کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای گذاشت.

تیم شنای نابینایان و کم‌بینایان آذربایجان‌شرقی در این دوره از مسابقات با درخشش سهند سرافرازی توانست چهار مدال رنگارنگ برای تیم به ارمغان بیاورد.