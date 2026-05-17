خبر بد برای حسین عبدی در تیم امید در نخستین اردو

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی رقابت های لیگ برتر روسیه با تساوی بدون گل دینامو ماخاچ قلعه و اسپارتاک مسکو همراه بود تا اسپارتاک در رتبه چهارم به کار خود پایان دهد اما دینامو ماخاچ قلعه با حضور در رده چهاردهم و کسب ۲۶ امتیاز به مرحله پلی آف برای بقا برود.

بنابراین محمدجواد حسین نژاد هافبک تاثیرگذار دینامو ماخاچ قلعه که غیبتش در لیست تیم ملی بزرگسالان برای جام جهانی ۲۰۲۶ محل بحث منتقدان بود باید یک هفته دیگر در روسیه باشد تا در بازی پلی‌آف حاضر باشد.

این در حالی است که حسین نژاد در صورت پیروزی تیمش، امشب به تهران می امد تا در تمرینات تیم ملی امید زیر نظر حسین عبدی شرکت کند اما حالا او یکی از غایبان تیم ملی زیر ۲۳ سال در اردوی نخست خواهد بود.