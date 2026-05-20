دستیاران عبدی در تیم فوتبال امید مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم حسین عبدی سرمربی تیم ملی فوتبال امید، محمدرضا مهدوی بازیکن اسبق تیم ملی و سرخابی‌های پایتخت که پیش‌ از این به‌عنوان مربی در تیم‌های ملی پایه فعالیت کرده بود به‌عنوان مربی به کادر فنی این تیم اضافه شد.

همچنین ابراهیم شکوری دبیرکل پیشین فدراسیون و دستیار فصل جاری سعید دقیقی در پیکان به همراه رضا حاج اسبویی که مربی گلرها خواهد بود اعضای کادر فنی تیم ملی خواهند بود.

اجلال نصیری مدیر اجرایی پیشین باشگاه های استقلال تهران و تراکتور تبریز نیز سرپرست تیم‌ملی امید است. مهدی مرتضویان نیز مدیر رسانه پیشین تیم های ملی جوانان به عنوان مدیر رسانه تیم امید منصوب شد.