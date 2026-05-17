به گزارش خبرنگار مهر، شیخ سید عیسی برزنجی شامگاه در اجتماع مردمی شهر قروه با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام اظهار کرد: امروز ایران اسلامی پرچمدار عزت، کرامت و مقاومت در برابر استکبار جهانی است و ملت‌های مسلمان منطقه از این مسیر حمایت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ملت ایران و عراق پیوندی عمیق و اعتقادی دارند، افزود: خون شهدای مقاومت، به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی، موجب تحکیم وحدت میان ملت‌های مسلمان شده است.

عضو مجلس اعلای وطنی اسلامی عراق با تجلیل از مقام معظم رهبری، ایشان را محور وحدت امت اسلامی دانست و تصریح کرد: ملت‌های آزاده جهان در برابر ظلم، اشغالگری و توطئه‌های دشمنان اسلام ایستادگی خواهند کرد.

برزنجی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه، خواستار اتحاد بیشتر کشورهای اسلامی شد و گفت: حمایت از ملت مظلوم فلسطین و دفاع از ارزش‌های اسلامی، وظیفه همه مسلمانان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از فرهنگ ایثار و شهادت در ایران و عراق، تأکید کرد: ملت‌های مسلمان با تکیه بر ایمان، وحدت و فرهنگ مقاومت، اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

در پایان این مراسم، حاضران با سردادن شعارهایی در حمایت از محور مقاومت، همبستگی خود را با ملت‌های مظلوم منطقه اعلام کردند.