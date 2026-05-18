۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۱

پارمان: طرح «مسکن اقشار کم‌درآمد» در استان بوشهر اجرا می شود

بوشهر- مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تشریح ابعاد مختلف طرح «مسکن اقشار کم‌درآمد» به تبیین اهداف این طرح پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود پارمان با تشریح ابعاد مختلف طرح «مسکن اقشار کم‌درآمد»، این طرح را گامی عملی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت این قشر دانست.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به رسالت بنیاد مسکن در خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار اظهار کرد: تأمین سرپناه ایمن و مناسب برای خانوارهای کم‌درآمد، تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه تجلی عملی عدالت اجتماعی و پاسداشت شأن و کرامت انسانی است.

وی، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق، شفاف و بی‌کم‌وکاست طرح‌های حمایتی افزود: طرح مسکن محرومین با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند و ایجاد بستر آرامش و ثبات در زندگی آنان طراحی شده و اجرای صحیح آن نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردمی است.

وی همچنین با بیان اینکه گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم زمینه‌ساز اعتمادسازی و تسریع در حل مسائل است، تصریح کرد: حضور در میان مردم و شنیدن مطالبات و دغدغه‌های آنان، مسیر اجرای اثربخش طرح‌های مسکن را هموارتر می‌کند.

