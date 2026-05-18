به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود پارمان با تشریح ابعاد مختلف طرح «مسکن اقشار کم‌درآمد»، این طرح را گامی عملی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت این قشر دانست.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به رسالت بنیاد مسکن در خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار اظهار کرد: تأمین سرپناه ایمن و مناسب برای خانوارهای کم‌درآمد، تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه تجلی عملی عدالت اجتماعی و پاسداشت شأن و کرامت انسانی است.

وی، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق، شفاف و بی‌کم‌وکاست طرح‌های حمایتی افزود: طرح مسکن محرومین با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند و ایجاد بستر آرامش و ثبات در زندگی آنان طراحی شده و اجرای صحیح آن نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردمی است.

وی همچنین با بیان اینکه گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم زمینه‌ساز اعتمادسازی و تسریع در حل مسائل است، تصریح کرد: حضور در میان مردم و شنیدن مطالبات و دغدغه‌های آنان، مسیر اجرای اثربخش طرح‌های مسکن را هموارتر می‌کند.