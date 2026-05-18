گزارشی از پایگاه های مخفی «اسرائیل» در عراق با حمایت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، پس از افشاگری‌های اولیه وال‌استریت ژورنال، اکنون نیویورک‌تایمز در گزارشی تفصیلی از وجود دو پایگاه محرمانه رژیم اسرائیل درعراق خبر داده است؛ پایگاه‌هایی که طبق این گزارش، برای پشتیبانی لجستیکی از عملیات علیه ایران به کار گرفته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ماجرا زمانی علنی شد که یک چوپان عراقی به‌طور اتفاقی به یکی از این سایت‌ها نزدیک شد و در جریان تیراندازی کشته شد.

منابع امنیتی عراق به نیویورک‌ تایمز گفته‌اند واشنگتن در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بغداد را وادار کرده بود برای حفاظت از هواپیماهای آمریکایی، رادارهای خود را خاموش کند؛ اقدامی که عملاً مسیرهای هوایی خارج از نظارت مستقل عراق ایجاد کرد.

در ۴ مارس، یک نیروی شناسایی ارتش عراق که برای بررسی فعالیت مشکوک اعزام شده بود، با آتش سنگین روبه‌رو شد و عقب‌نشینی کرد.

مقام‌های عراقی پس از دریافت پاسخ منفی آمریکا درباره هویت این نیرو، به اسرائیلی بودن آن پی بردند.

این گزارش می‌افزاید: اسرائیل از اواخر ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی برای این سایت‌ها را آغاز کرده و آمریکا دست‌کم از ژوئن ۲۰۲۵ از وجود یکی از آنها اطلاع داشته است.

منابع نظامی غربی این پایگاه‌ها را نقاط اتکای پیشرفته برای سوخت‌گیری، تسلیح و عملیات نجات توصیف کرده‌اند که به‌صورت موقت در منطقه‌ای بیابانی در «وادی حمیر» ایجاد شده بودند.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد این پایگاه‌ها در فاصله ۲ مارس تا اول آوریل ایجاد و سپس به‌ طور کامل برچیده شده‌اند.

با وجود جزئیات منتشر شده، پرسش‌هایی درباره ابعاد فنی و لجستیکی عملیات، نحوه انتقال تجهیزات به عمق بیابان و مدیریت ارتباطات رمزگذاری‌شده همچنان بی‌پاسخ مانده است.

درهمین حال، برخی تحلیلگران انتشار این گزارش را در شرایط کنونی منطقه بخشی از یک «نمایش قدرت» حساب‌شده و پیامی بازدارنده ارزیابی می‌کنند.



