ایران در یک جنگ موجودیتی قرار دارد 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر جمعه شب در در جمع پرشور مردم شهر الوند که بیش از 75 شب از شهادت امام شهید در صحنه حاضر بوده‌اند، با قدردانی از بصیرت و مقاومت بی‌نظیر ملت ایران تصریح کرد: شما مردمی هستید که از ساعت ۴:۳۰ صبح روز حادثه، بدون فراخوان و بیانیه، همراه خانواده‌های خود زیر بمباران به خیابان آمدید و هنوز به خانه برنگشته‌اید. این اوج بصیرت است و سخنرانی برای چنین مردمی، صرفاً مرور و اشتراک‌گذاری یک حقیقت واحد است.

وی با رد تحلیل‌های سطحی از جنگ اخیر گفت: این نبرد بر سر بخشی از خاک، خارک، نفت یا حتی مسئله هسته‌ای نیست. حتماً دشمن اینها را می‌خواهد اما اصل ماجرا چیز دیگری است. رهبر شهید در روزهای پایانی عمرشان دو بار فرمودند: «آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد.» این یک جنگ موجودیتی بر سر اساس ایران و اسلام است.

زادبر با اشاره به تحلیل ترامپ افزود: برخلاف صدام که در سال ۵۹ مدعی اروندرود و خوزستان بود، آمریکا و اسرائیل هزاران کیلومتر با ما فاصله دارند و ضمیمه کردن چند استان ایران به خاک خود برایشان شدنی نیست. ترامپ با این حجم از مشکلات داخلی، چنین ریسک بزرگی را صرفاً برای ۴۰۰ کیلو اورانیوم نپذیرفته است. هدف اصلی، سقوط جمهوری اسلامی و آسیب زدن به اصل اسلام بوده است.

شکست روایت «ایران همیشه پیروز» و درس‌های تلخ تاریخ معاصر

این تاریخ‌پژوه به نقد روایت‌های متوهمانه از تاریخ ایران پرداخت و اظهار کرد: بعضی سلبریتی‌ها می‌گویند «ایرانی هیچگاه تسلیم نشده و خاک نداده است»، اما تاریخ معاصر ما پر از شکست‌های دردناک است. در دوره قاجار، ۱۲ سال جنگ با روسیه تزاری منجر به جدا شدن ۱۷ شهر و منطقه در معاهدات گلستان و ترکمنچای شد. در دوره ناصرالدین شاه، انگلیسی‌ها برای تحمیل معاهده پاریس و جدایی افغانستان، بوشهر را اشغال کردند.

زادبر ادامه داد: در شهریور ۱۳۲۰ نیز با وجود ارتش ۲۰ ساله‌ای که رضاخان برای آن هزینه کرده بود، کشور ظرف چند روز اشغال شد. سربازان انگلیسی در تهران به زنان تجاوز کردند و قحطی نان، دولت قوام را ورشکسته ساخت. آنچه امروز متفاوت است، این است که برای اولین بار یک ابرقدرت با پیشرفته‌ترین ارتشی که تاریخ بشر دیده، آن هم نه به‌تنهایی، بلکه با پشتیبانی مالی عرب‌های منطقه و کمک اطلاعاتی بیش از ۲۰ دستگاه امنیتی، به جنگ ما آمده و ما شکست نخورده‌ایم.

وی منبع قدرت ایران را در این نبرد نابرابر، پیوند اسلام و ایران و تأسیس یک نظام مبتنی بر «ما می‌توانیم» دانست و گفت: امام راحل اسلام را به پشتوانه ایران آورد و این قدرت، خرمشهر را آزاد کرد. امام شهید نیز این نظام را در ۳۷ سال به قدرتی توسعه داد که به تعبیر حاج قاسم، همه شاهان ایران از امیرکبیر تا نادر در آرزوی داشتن آن بودند. و آخرین کار ایشان نیز تبیین با خون بود.

زادبر با اشاره به شهادت مظلومانه رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرد: خون ولی خدا باید ریخته می‌شد تا همه باور کنند ایران‌اینترنشنال و بی‌بی‌سی دروغ می‌گویند؛ نه زیر سرداب امام رضا (ع) مخفی شده بود، نه به روسیه و ونزوئلا گریخته بود. امروز برانگیختگی مردم به خاطر هیچ نهاد و سازمانی نیست، بلکه به خاطر خون مظلومی است که منتقمش خود خداست.

تنگه هرمز، حربه جدید ایران برای فشار متقابل اقتصادی

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تحولات میدانی جنگ گفت: دشمن پس از بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی و فشار اقتصادی را آغاز کرد، اما برای اولین بار در ۴۷ سال گذشته، ما نیز بر او فشار اقتصادی وارد کرده‌ایم. امروز فقط ملت ایران تحت فشار تورم و گرانی نیست؛ آمریکایی‌ها هم با افزایش قیمت انرژی، کود، بنزین، نفت و گاز درگیرند و اروپا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

زادبر بازداشتن تنگه هرمز را یک حربه جدید در راهبرد دفاعی ایران دانست و تأکید کرد: بستن و بسته نگه‌داشتن این آبراه حیاتی، ابتکاری بود که دشمن را غافلگیر کرد.

هشدار نسبت به تکرار پروژه ۱۸ و ۱۹ دی

وی با هشدار نسبت به اهداف مرحله بعدی دشمن خاطرنشان کرد: آمریکا حتماً به دنبال پایان‌بندی این جنگ است، اما نتانیاهو فراتر از آن را می‌خواهد، چون این جنگ را «جنگ وجودی» می‌داند. از قول ترامپ نقل شده که اسلحه‌هایی که به معارضین کرد رسانده بود، به ایران منتقل نشده است. در همان روزهای اول، صدها خودروی معارضین در مرزهای غربی آماده ورود بودند که قدرت جمهوری اسلامی و حضور مردم مانع آن شد.

زادبر تصریح کرد: دشمن حتماً می‌خواهد فشار اقتصادی و سیاسی را به تکرار پروژه ۱۸ و ۱۹ دی تبدیل کند و این اتحاد را از بین ببرد. آنها می‌خواهند شما سرد شوید.

رمز پیروزی در جنگ فرسایشی تداوم استقامت

این تاریخ‌پژوه در پایان با تحلیل آینده جنگ گفت: هر کس در جنگ موجودیتی و فرسایشی یک روز بیشتر دوام بیاورد، پیروز نهایی است. اگر این جنگ ۱۲۰ روز طول بکشد، آن که ۱۲۱ روز ایستادگی کند، برنده است. نظام سیاسی ایران در یک تصمیم عاقلانه جمعی به این نتیجه رسیده که تسلیم شدن، دهه‌ها ایران را ناامن می‌کند و ۶۳ سال مبارزه از ۱۵ خرداد ۴۲ را هدر می‌دهد. به اندازه سجاده آقای خامنه‌ای، خاک از این کشور جدا نخواهد شد.

زادبر در پایان، وعده پیروزی را در پیاده‌روی عظیم و تمدنی اربعین دانست و گفت: ان‌شاءالله به زودی زود، در این مرحله از جنگ موجودیتی و فرسایشی، پیروزی ما در مسیر نجف تا کربلا و در کنار مقاومت عراق، لبنان، یمن و پاکستان رقم خواهد خورد.