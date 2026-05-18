۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۳

مقام روس: اوکراینی‌ها برای جنگیدن انگیزه ندارند

یک مقام روس اعلام کرد که تعداد بالای فرار از خدمت در ارتش اوکراین نشان می دهد که اوکراینی‌ها دیگر برای جنگیدن انگیزه ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رودیون میروشنیک، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه روسیه در امور اوکراین در گفتگو با ریانووستی اظهار داشت که آمارهای سال گذشته و تعداد بالای پرونده های فرار از خدمت در میان شهروندان اوکراینی نشان دهنده نبود انگیزه در میان مردم برای جنگیدن به نفع رژیم کی‌یف است.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

کد مطلب 6833241

