۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

مقام لوکزامبورگ:اروپایی‌ها مخالف پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا هستند

نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا اعلام کرد: بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا با عضویت اوکراین مخالفند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرناند کارتایزر، نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا امروز شنبه به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مدت طولانی با عضویت اوکراین در این اتحادیه مخالفت خواهند کرد.

نماینده لوکزامبورگ در پارلمان اروپا در این خصوص اضافه کرد: کی یف پیش از عضویت در اتحادیه اروپا باید مشکلات خود با همسایگانش را حل‌ و فصل کند؛ نه‌ فقط با روسیه، بلکه با دیگر کشورهای همسایه‌ای که اقلیت‌ های قومی آن‌ ها در اوکراین حضور دارند.

فرناند کارتایزر در ادامه اضافه کرد که این مسئله موضع تعداد زیادی از کشورهای عضو به شمار می آید.

