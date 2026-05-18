روسیه خواستار خروج ارتش اوکراین از دونباس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو هیچ سیگنالی از جانب کی‌یف مبنی بر آمادگی برای حرکت به سمت حل و فصل بحران اوکراین دریافت نکرده است.

به گفته وی، برای ایجاد شرایط مذاکره، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین باید آتش‌بس را بپذیرد و نیروهایش را از دونباس خارج کند، موضوعی که امکان گفتگو در مورد پارامترهای یک صلح جامع را فراهم می‌کند.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.