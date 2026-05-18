  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۶

روسیه خواستار خروج ارتش اوکراین از دونباس شد

روسیه خواستار خروج ارتش اوکراین از دونباس شد

یک مقام روس اعلام کرد که برای رسیدن به صلح، اوکراین باید نظامیان این کشور را از منطقه دونباس در شرق این کشور خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو هیچ سیگنالی از جانب کی‌یف مبنی بر آمادگی برای حرکت به سمت حل و فصل بحران اوکراین دریافت نکرده است.

به گفته وی، برای ایجاد شرایط مذاکره، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین باید آتش‌بس را بپذیرد و نیروهایش را از دونباس خارج کند، موضوعی که امکان گفتگو در مورد پارامترهای یک صلح جامع را فراهم می‌کند.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

کد مطلب 6833349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها