به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، رسانه های روسیه اعلام کردند، در جریان حمله پهپادی گسترده اوکراین علیه مسکو طی بامداد امروز دست کم سه تن کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شده اند.

شهردار مسکو نیز از سقوط این پهپادها در ورودی پالایشگاه نفت مسکو خبر داد.

همچنین گزارش شده که پدافند هوایی روسیه بیش از ۱۲۰ پهپاد را طی ۲۴ ساعت گذشته ساقط کردند.

سقوط پهپاد در روستایی واقع در جنوب غرب مسکو باعث به راه افتادن آتش سوزی در این منطقه شد. به نظر می رسد این حملات پهپادی گسترده ترین حملات اوکراین علیه مسکو و مناطق حومه آن به شمار می رود.