روسیه از سرنگونی ۵۸۶ پهپاد اوکراینی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان حملات پهپادی گسترده اوکراین، ۵۸۶ فروند پهپاد را در مناطق مختلف این کشور از جمله مسکو سرنگون کرده‌ است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که از ساعت ۲۲:۰۰ شب گذشته تا ۰۷:۰۰ صبح امروز، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در مسکو و مناطق اطراف آن و همچنین استان‌های بلگورود، کالوگا، کورسک، اوریول، بریانسک، ورونژ، تولا، اسمولنسک، پسکوف، لیپتسک، تور، روستوف، کراسنودار، شبه‌جزیره کریمه و همچنین بر فراز دریای سیاه و دریای آزوف، در مجموع ۵۵۶ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است که از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۰۹:۰۰ نیز حملات پهپادی ادامه داشته و در این بازه زمانی ۳۰ پهپاد دیگر در مناطق مختلف از جمله حومه مسکو سرنگون شده است.

در بخش دیگری از گزارش‌ها اعلام شد که در فرودگاه شرمتیوو مسکو، بقایای یک پهپاد سرنگون‌شده سقوط کرد، اما این حادثه خارج از محدوده خدمات مسافری رخ داده و خسارت یا تلفات جانی نداشته است.

شهردار مسکو نیز پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۱۲۰ پهپاد در حمله گسترده به این شهر هدف قرار گرفته‌اند. همچنین مقام‌های محلی گزارش دادند که در این حملات ۳ نفر کشته شده‌اند.