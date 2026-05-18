به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کیانو ریوز در حال رفتن به دنیایی به سبک سامورایی‌هاست. این بازیگر قرار است صداپیشگی نقش اصلی فیلم «هیداری» را که به شیوه استاپ موشن توسط ماساشی کاوامورا ساخته شده بر عهده داشته باشد.

این فیلم اکشن که با اقتباس از یک فیلم کوتاه پربیننده به همین نام ساخته شده، روایت‌هایی از زندگی جینگورو هیداری، هنرمند افسانه‌ای دوران ادو، را تصویر می‌کند که صداپیشگی‌اش را ریوز انجام می‌دهد.

جینگورو از سوی افرادی که ناامیدانه به دنبال پنهان کردن اسرار بازسازی قلعه ادو هستند، خیانت دیده و همه چیزش را از دست می‌دهد؛ از پدر گرفته تا نامزد و حتی دست راستش را. در آستانه ناامیدی، این صنعتگر افسانه‌ای، غم و اندوه خود را به انگیزه‌ای تسلیم‌ناپذیر برای انتقام بدل می‌کند.

جینگورو با مهارت‌های خارق‌العاده در نجاری و ساخت مجموعه‌ای از بازوهای مصنوعی مکانیکی کشنده، به سوی عدالت می‌رود و در نهایت با همراه وفادارش، در داستانی جذاب از انتقام و خودشناسی با دشمنانش روبه‌رو می‌شود.

ریوز در حالی که از مفهومی که شخصیت «هیداری» در داستان دارد هیجان‌زده ‌است، گفت: از مفهوم فیلم گرفته تا فیلمنامه، موجب شده تا فیلم تمام ویژگی‌های یک فیلم استثنایی را داشته باشد.

کاوامورا کارگردان فیلم هم از همکاری با کیانو ریوز ابراز خوشنودی کرد و افزود: وقتی کسی با تجربه و دیدگاه خلاقانه او، کار شما را تماشا می‌کند و می‌گوید؛ «می‌خواهم بخشی از این باشم»، یک احساس باورنکردنی به انسان منتقل می‌شود. ریوز فقط صدای خود را به هیداری نمی‌دهد، بلکه به ما کمک می‌کند تا این دنیا را شکل داده و گسترش دهیم.

فیلم «هیداری» توسط نوریکو ماتسوموتو تهیه شده است. ماتسوموتو با سریال «ریلاکوما» که توجه و محبوبیت گسترده‌ای در نتفلیکس به دست آورد، به موفقیت دست یافته است. پیش از آن فیلم کوتاه وی با عنوان «بطری جورج»، در فهرست نهایی اسکار ۲۰۲۵ قرار گرفته بود.

فیلم کوتاه اصلی که این فیلم استاپ موشن گسترش یافته آن است، از زمان اکران در سال ۲۰۲۳ تقریباً ۵ میلیون بازدید در یوتیوب داشته است.

رزومه کاوامورا شامل تبلیغات، موزیک ویدیو و نمایش‌های تلویزیونی و طراحی بزرگترین غرفه در نمایشگاه اوساکا ۲۰۲۵ است. پروژه‌های او جوایز متعددی برده‌اند که جایزه کریستال در جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن انسی، نامزدی جایزه بین‌المللی امی و جوایز وان شو، کلیو و ... ار جمله آنهاست.

خبر حضور ریوز در این پروژه، صبح یکشنبه در نمایشگاه انیمیشن انسی در کن اعلام شد.