افزایش هشدارها درباره بحران در ارتش صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت از بحران شدید نیروی انسانی در ارتش در ارتش رژیم صهیونیستی خبر و گزارش داد، این بحران باعث شده هشدار قرمز در مورد فروپاشی احتمالی سیستم‌های نظامی صادر شود.

در این گزارش به نقل از یک مقام امنیتی صهیونیست آمده است، سطح فرسایش در ارتش چندین برابر بیشتر از هر چیزی است که قبلاً اعلام شده است. آمار موجود در اداره نیروی انسانی نشان دهنده فروپاشی احتمالی است. آموزش‌های منظم خدمت متوقف شده و روزهای حضور نیروهای ذخیره به طور قابل توجهی افزایش یافته است تا کمبود عملیاتی جبران شود.

بر اساس این گزارش، بحران مذکور به دلیل ارتباط بین تمدید خدمت اجباری و قانون معافیت یهودیان تندرو موسوم به حریدی‌ها از خدمت سربازی در پارلمان در حال تشدید است.

در این گزارش آمده است، ارتش رژیم صهیونیستی به ‌ویژه در سال‌های اخیر در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود در رابطه با نیروی انسانی قرار دارد.

پیشتر نیز گزارش شده بود ارتش اشغالگر از کمبود ۱۲ هزار نیرو رنج می برد. این هشدارها در بحبوحه کاهش مداوم بودجه ارتش رژیم اسرائیل به دلیل درگیری در جبهه‌های متعدد و خساراتی که در جبهه شمالی فلسطین اشغالی متحمل می‌شود، مطرح شده است.