  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۳۷

۳۳۹ عملیات مقاومت لبنان طی یک ماه؛ ده‌ها تانک اسرائیلی منهدم شد+نقشه

۳۳۹ عملیات مقاومت لبنان طی یک ماه؛ ده‌ها تانک اسرائیلی منهدم شد+نقشه

نیروهای مقاومت لبنان طی یک ماه گذشته دست کم ۴۸ تانک و ۳۰ بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی را منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای مقاومت لبنان طی یک ماه گذشته عملیات های متعددی علیه رژیم صهیونیستی انجام داده اند.

بر اساس این گزارش، رزمندگان مقاومت طی مدت مذکور ۴۸ تانک، ۳۰ بولدوزر و ۳۵ فروند از دیگر تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی را منهدم کردند. عملیات های رزمندگان مقاومت در البیاضه، طیرحرفا، جل العلام، الناقوره، رامیا، بیت لیف، عیناتا، بنت جبیل، القنطره، المناره، حولا، الطیبه، دیرسریان و الخیام متمرکز بوده است.

همچنین در این مدت ۳۳۹ عملیات علیه دشمن صهیونیستی انجام شده است.

۳۳۹ عملیات مقاومت لبنان طی یک ماه؛ ده‌ها تانک اسرائیلی منهدم شد+نقشه

کد مطلب 6833240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها