به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای مقاومت لبنان طی یک ماه گذشته عملیات های متعددی علیه رژیم صهیونیستی انجام داده اند.

بر اساس این گزارش، رزمندگان مقاومت طی مدت مذکور ۴۸ تانک، ۳۰ بولدوزر و ۳۵ فروند از دیگر تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی را منهدم کردند. عملیات های رزمندگان مقاومت در البیاضه، طیرحرفا، جل العلام، الناقوره، رامیا، بیت لیف، عیناتا، بنت جبیل، القنطره، المناره، حولا، الطیبه، دیرسریان و الخیام متمرکز بوده است.

همچنین در این مدت ۳۳۹ عملیات علیه دشمن صهیونیستی انجام شده است.