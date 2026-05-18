به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو گزارش داد، حزب الله در حال رصد تحرکات نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان از طریق گروه های جمع آوری اطلاعات و نظارت در کنار پهپادهای شناسایی، است.

در این گزارش آمده است، زمانی که تحرکات نظامیان صهیونیست رصد می شود حملات با استفاده از خمپاره ها، موشک ها و پهپادهای انتحاری از سوی نیروهای مقاومت صورت می گیرد.

پیش از این، رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم گزارش دادند که طی یک هفته اخیر در درگیری‌های جنوب لبنان، ۱۰۵ نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند.

پهپادهای حزب‌الله لبنان به کابوسی برای نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان تبدیل شده است.

شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی پیشتر عنوان کرد: در واقع وضعیت جدید ما را می‌کشد و نظامیان در جنوب لبنان را نیز در برابر خطری مستقیم که همان پهپادهای انتحاری است از بین می برد.