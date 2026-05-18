  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۵

برگزاری یک کنسرت جدید در تالار وحدت؛ آثار جاودان موسیقی اجرا می‌شود

برگزاری یک کنسرت جدید در تالار وحدت؛ آثار جاودان موسیقی اجرا می‌شود

تالار وحدت تهران خرداد ماه سال جاری میزبان برگزاری تازه ترین کنسرت ارکستر «میترا» با نام «یادگاه» به رهبری ارکستر محمدرضا صفوی و خوانندگی هادی فیض آبادی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت ارکستر «میترا» به رهبری ارکستر محمدرضا صفوی، خوانندگی هادی فیض آبادی و مدیریت اجرایی کاوه کشکولی روزهای چهارم و پنجم خرداد سال جاری در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

در این کنسرت آترین آدالان رهبر گروه کُر، شکیبا خسروی کنسرت مایستر و کیومرث طالبی، احمد مقدسی زاده و محمدرضا صفوی مسئولیت تنظیم آثار برای ارکستر را به عهده دارند.

گروه اجرایی برنامه درباره این پروژه موسیقایی توضیح داده‌اند: در کنسرت «یادگاه» که با همراهی گروه کر بزرگسال و کودک میترا پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد، سفری به موسیقی فولک و تصنیف‌های جاودان قدیمی ایران با نگاهی نو خواهیم داشت. یاد نوازندگان سرودهای کهن و آوای خوانندگان قدیمی، با ترکیبی از اصالت و صدایی که گذشته را به امروز پیوند می‌دهد.

ارکستر «میترا» مرداد ماه سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را با رویکردی کاملا مستقل و با هدف گسترش موسیقی ارکسترال در ایران آغاز کرد و مهر همان سال نخستین کنسرت خود را روی صحنه برد و تاکنون کنسرت‌های متعددی را به صحنه برده است که «شب موسیقی روسیه»، اجرای رپرتوارهای مختلف آهنگسازان ایرانی و خارجی از جمله یوهان سباستین باخ، موتزارت، چایکوفسکی، شوستاکوویچ، کورساکف، گریک، سن سان، راخمانینف، حسین دهلوی و مهران روحانی از فعالیت‌های این ارکستر است.

در این چارچوب برگزاری اجرای زنده «شب شاهنامه» با هنرمندی گلاب آدینه و اجرای آثار «بیژن و منیژه» به نویسندگی طاها افشین و آهنگسازی حسین دهلوی، «رقص سیاوش» ساخته پوریا خادم و «خنده‌ گردآفرید» به نویسندگی ویلیام نیکلسون و آهنگسازی فرهاد پوپل هم از جمله فعالیت های این گروه است که می توان به آن اشاره داشت.

کد مطلب 6833295
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها