اعلام جزئیات کنسرت جدید ارکستر سمفونیک با حضور رهبر ارکستر مهمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران در نخستین اجرای رسمی خود در سال ۱۴۰۵، با رویکردی تازه و در امتداد سیاست‌های نوین شورای هنری، اجرای تازه خود را برگزار می‌کند؛ رویکردی که این‌بار با هدف میدان دادن به رهبران جوان ارکستر شکل گرفته و قرار است فصل تازه‌ای را در مسیر فعالیت‌های این ارکستر باسابقه رقم بزند.

«پس از آن که شورای هنری ارکستر سمفونیک تهران در سال گذشته با تمرکز بر حمایت از آهنگسازان جوان، فرصت اجرای آثار نسل تازه آهنگسازی را فراهم کرد، اکنون در سال جدید سیاست حمایتی خود را متوجه رهبران جوان کرده است؛ مسیری که نخستین گام آن با اجرای کنسرت «از فراسوی مرزها …» و حضور امید محرابی به عنوان رهبر مهمان برداشته می‌شود.

در این کنسرت، آثاری از آهنگسازان برجسته جهان و کشور از جمله لودویگ فان بتهوون، پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، فکرت امیرف، حشمت سنجری و قطعاتی از اپرای مشهور «کاوالریا روستیکانا» اثر پیترو ماسکانی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد؛ آثاری که هر یک نماینده بخشی از میراث موسیقی کلاسیک جهان هستند و در کنار یکدیگر، فضایی متنوع و پرشکوه را برای مخاطبان رقم خواهند زد.

عنوان «از فراسوی مرزها …» نیز بر همین نگاه بین‌المللی و گفت‌وگوی فرهنگی از مسیر موسیقی تأکید دارد؛ اجرایی که تلاش می‌کند با عبور از مرزهای جغرافیایی، مخاطب را به سفری میان فرهنگ‌ها، سبک‌ها و روایت‌های موسیقایی ببرد.»

اجرای ارکستر سمفونیک تهران با عنوان «فراسوی مرزها…» پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۲۱ در تالار وحدت برگزار می‌شود و بلیت‌فروشی این برنامه از طریق سامانه هنرتیکت⁠ انجام می‌شود.