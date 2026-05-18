روابط عمومی؛ تسهیل گر ارتباطاتِ انسانی و همدلیِ عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در یادداشتی نوشت :«شاید اغراق و گزافه نباشد اگر بگوئیم که کمتر پدیده اجتماعی و انسانی را می توان نشان کرد که از اهمیتی همچون «ارتباط» برخوردار باشد. چون با ارتباط است که انسان ها می آموزند، رشد می کنند، شفا می یابند و سوء برداشت ها را از میان می رانند و به فهم و درکی بیش و کم همسان پیرامون پدیده ها و عملکردها دست می یابند.

بی نیاز به هیچ گفتگویی بخش سترگی از عنصر ارتباط به ویژه در سازمان ها، از طریق نهاد مبارکی به نام «روابط عمومی»، صورت می گیرد. این نهاد به سبب درک ژرف و مناسبی که از یکسو از سازمان ها و عملکرد آن ها و از دیگر سو بواسطه شناخت مناسب و روز آمدی که از جامعه دارد، قادر است روابط این دو را تسهیل و پیوندی سرشار از تفاهم و حسنِ ظن میان آن ها ایجاد کنند.

افزون بر آن، متولیان و متخصصان روابط عمومی، به سبب دانش و مهارت حرفه ای خود، سهم کم نظیری در افزایش وحدت و انسجام جامعه بر عهده دارند و با اقدامات آموزشی و تبلیغی و روشنگرانه ی خود به بسط و تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و یکپارچگی عمومی یاری می رسانند.

به ویژه، آنان چنین نقش مهمی را در شرایط اضطراری و حاد و حساس جامعه بیش تر و بهتر از هر زمان دیگری ایفا می کنند و لاجرم در چنین شرایطی همدلی میان شهروندان جامعه را دو چندان می سازند. و ما در چند ماه گذشته، که کشورمان درگیر مقاومت و پایمردی در برابر دشمنان متجاوز بود، شاهد نقش آفرینی تحسین برانگیز نهاد روابط عمومی سازمان های مختلف کشورمان در روشنگری و بسط همدلی در میان اقشار مختلف جامعه بوده ایم.

از همین روی ، من به سهم خود و به نمایندگی از خانواده جامعه بزرگ فراجا، روز روابط عمومی را به تمامی دست اندرکاران و کارشناسان عزیزِ روایط عمومی سازمان های مختلف کشورمان تبریک می گویم و از خدای بزرگ برای تک تک آنان موفقیت و سربلندی روز افزون مسئلت می نمایم و قدردان تک تک آنان هستم.»