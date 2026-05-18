به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه شریف به نقل از معاونت آموزشی دانشگاه اعلام کرد: با هدف تسهیل دسترسی به منابع علمی، توافقی که میان دانشگاه و دانشگاه پیام‌نور شکل گرفته، دانشجویان تحصیلات تکمیلی شریف در استان‌های مختلف می‌توانند برای پیش‌برد فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی خود از امکانات فناوری اطلاعات مراکز پیام‌نور سراسر کشور استفاده کنند.

پیش از این دانشگاه تهران هم خبری مشابه را در مورد دسترسی دانشجویان خود به امکانات دانشگاه‌های پیام نور استان‌های مختلف اعلام کرده بود. مطابق این توافق، دانشجویان متقاضی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌توانند تنها با ارائه کارت دانشجویی به مرکز یا واحد پیام نور نزدیک محل اقامتشان، از زیرساخت اینترنت بین‌الملل و شبکه‌ ارتباطی این دانشگاه استفاده کنند.