به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در نخستین نشست خبری خود پس از پایان جنگ ۴۰ روزه، ضمن گرامیداشت یاد شهدا به‌ویژه شهید رهبری، از تلاش‌های خبرنگاران در دوران جنگ تقدیر کرد.



وی با اشاره به عملکرد شهرداری در حوزه بازسازی، از آسیب دیدن بیش از ۵۱ هزار واحد مسکونی در جریان جنگ خبر داد و گفت: از این تعداد، نزدیک به ۴۱ هزار واحد دچار آسیب جزئی (شیشه و درب) شده‌اند که موضوع اسکان اضطراری و موقت برای این عزیزان مطرح است.



محمدخانی در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره کافی نبودن ودیعه مسکن در نظر گرفته شده برای آسیب‌دیدگان با توجه به افزایش قیمت مسکن، توضیح داد: پرداخت ودیعه مسکن برای عمده خانواده‌ها آغاز شده و با آن‌ها در حال توافق هستیم.



سخنگوی شهرداری در تشریح سازوکار پرداخت ودیعه گفت: شهرداران مناطق تا سقف مشخصی بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری (که قیمت مسکن در آن منطقه را بررسی می‌کند) اختیار پرداخت ودیعه را دارند. اگر مبلغ ودیعه بیشتر از آن سقف باشد، شهردار تهران درصد مشخصی را به شهردار منطقه اختیار داده تا در موارد خاص افزایش پرداخت داشته باشد. برای موارد خاص‌تر (مانند متراژ قابل توجه یا شرایط ویژه منزل)، کمیته مرکزی متشکل از معاونت شهرسازی، معاونت امور مناطق و بخش‌های مرتبط در شهرداری تصمیم‌گیری می‌کند.



وی تأکید کرد که این فرآیند برای همه مناطق در حال اجراست.



وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره دریافت بودجه از دولت برای اسکان موقت شهروندان، تصریح کرد: شهرداری بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده است.



وی افزود: ان‌شاءالله که یک روزی برسد که دولت به وعده های خودش در این زمینه رسیدگی کند. اما در این زمینه، بهتر است تعهدات دولت را از خود دولت محترم و به‌خصوص استاندار محترم سؤال بپرسید.



عبدالمطهر محمدخانی در پاسخ به ابهامات درباره منبع مالی شهرداری برای جبران خسارت‌های جنگ، گفت: خسارت‌های وارده به شهروندان شامل سه دسته «منزل مسکونی»، «وسایل منزل» و «خودرو» است. طبق ابلاغیه دولت، ارزیابی هر سه دسته بر عهده شهرداری تهران است، اما جبران خسارت فقط در حوزه منازل مسکونی بر عهده شهرداری است. جبران خسارت وسایل منزل و خودرو بر عهده دولت می‌باشد.



وی افزود: با تدبیر شهردار تهران، یک کارت هدیه (کارت رفاه) بلاعوض برای خرید وسایل منزل به شهروندان داده می‌شود که مبلغ آن از ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان (بر اساس نظر کمیته ارزیابی خسارت) است. برخی به اشتباه آن را صرفاً ۴۰۰ میلیون می‌دانند، در حالی که از ۱۰۰ میلیون شروع می‌شود.



محمدخانی آمار پرداخت این کارت‌ها را تا کنون به‌شرح زیر اعلام کرد:



کارت ۱۰۰ میلیون تومانی: ۹۵۱ خانواده



کارت ۲۰۰ میلیون تومانی: ۵۸۳ خانواده



کارت ۴۰۰ میلیون تومانی: ۹۵ خانواده



وی تأکید کرد که پرداخت به سایر شهروندان نیز ادامه دارد.



ساماندهی دستفروش‌ها؛ لایحه معابر به شورا رفت



سخنگوی شهرداری در پاسخ به سؤالی درباره ساماندهی دستفروش‌ها با اشاره به لایحه‌ای مشترک از معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی که به شورای شهر تقدیم شده، گفت: این لایحه برای ساماندهی معابر است (نه صرفاً دستفروش‌ها) و بر مبنای نقشه الکترونیکی شهر، معابر مشخصی برای کسب‌وکارها تعریف می‌شود.



محمدخانی با تأکید بر اینکه در ۵ سال اخیر شهرداری سابقه برخوردهای تلخ با دستفروشان (برخلاف ادوار گذشته) نداشته، افزود: تلاش ما کمک به کسب‌وکارهای کوچک و خرده‌فروشی‌ها در شرایط خاص اقتصادی است. تا زمانی که نظم ترافیکی شهر به طور عمده مختل نشود، شرایط را برای عرضه کالا توسط شهروندان فراهم می‌کنیم.

ارائه لایحه ساماندهی معابر به شورا

محمدخانی در این نشست خبری با اشاره به لایحه مشترک معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی اظهار داشت: این لایحه می‌تواند نقطه تحول جدی در ساماندهی معابر باشد. کمیسیون خدمات شهری، معاونت شهرسازی و معاونت خدمات شهری در تدوین آن همکاری داشته‌اند و تلاش می‌شود یک بار برای همیشه ساماندهی کامل و دقیقی در این زمینه انجام شود.

وضعیت پاساژ پروانه؛ خبر رسمی نیست

سخنگوی شهرداری در پاسخ به سوالی درباره پاساژ پروانه گفت: این مجموعه تابع قوانین و مقررات شهری است و تا زمانی که شرایط فراهم باشد، مشکل خاصی وجود ندارد. وی افزود: بر اساس شنیده‌ها که خبر رسمی نیست بحث بازگشت این واحدها به مکان قبلی از سوی خود فروشندگان در حال بررسی است. نکته مهم، تأمین شرایط ایمنی و استانداردهای لازم برای این صنوف است.

هزینه صفر برای شهروندان؛ جبران کامل خسارت توسط شهرداری

محمدخانی با اشاره به ابهامات ایجاد شده در برخی برنامه‌های رسانه‌ای درباره هزینه‌های بازسازی، تأکید کرد: خانواده‌های آسیب‌دیده هیچ هزینه‌ای برای تعمیر یا نوسازی منزل خود پرداخت نمی‌کنند. اگر شهروندی به مقاوم‌سازی رضایت نداشته باشد، شهرداری برای نوسازی کامل همراهی می‌کند.

وی افزود: این موضوع دارای آیین‌نامه مصوب دولت و شورای عالی شهرسازی است. بخشی از هزینه‌ها از طریق بسته‌های مشوق برای پیمانکاران خوشنام و بخش دیگر از بودجه شهرداری تأمین می‌شود. لایحه مربوطه سال گذشته به شورا ارائه شد اما پس از جنگ ۴۰ روزه نیاز به به‌روزرسانی داشت.

رد پیشنهاد سروری در شورا؛ قول برای پذیرش لایحه جدید

سخنگوی شهرداری یادآور شد: در جریان بررسی بودجه، پیشنهادی از سوی آقای سروری، عضو شورای شهر، برای جبران تبعات جنگ مطرح شد که متأسفانه با مخالفت مواجه شد و رأی نیاورد. با این حال، اعضای شورا قول دادند متناسب با شرایط فعلی، لایحه دیگری را از سوی شهرداری بپذیرند. در قالب یک تبصره نیز به این موضوع اشاره شده است.

محمدخانی با پذیرش حجم بالای خسارت‌های وارده به زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و کاهش درآمد برخی سازمان‌های شهرداری، گفت: شهردار تهران بارها اعلام کرده است که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی شهر تهران و مشارکت مردمی از جمله حضور گسترده و حماسی گروه‌های جهادی از سراسر کشور برای کمک به بازسازی مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

تداوم رایگان بودن مترو و اتوبوس تا سه‌شنبه

محمدخانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دریافت هزینه از اتوبوس‌های BRT از صبح امروز (دوشنبه) با وجود خبر قبلی مبنی بر رایگان بودن، گفت: بر اساس اعلام شهردار تهران، مقرر بود طرح رایگان بودن بلیط مترو و اتوبوس‌های BRT تا روز یکشنبه ادامه یابد و در صحن شورا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: مطلع شدیم که ۱۰ نفر از نمایندگان محترم شورا طرحی ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه با ترتیبات و ملاحظاتی، بلیط مترو و اتوبوس می‌تواند برای بخش عمده‌ای یا همه شهروندان رایگان شود. تصمیم بر این شد که موضوع رایگان بودن را ادامه دهیم تا روز یکشنبه، اما جلسه یکشنبه شورای شهر برگزار نشد و یک خلأ دو روزه ایجاد شد.

محمدخانی تصریح کرد: با تصمیم داخلی شهرداری، مقرر شد این خدمات رایگان را تا روز سه‌شنبه ادامه دهیم. امیدواریم در صحن شورا، نمایندگان به این طرح مهم اقبال داشته باشند و به تصویب برسد. شهرداری کاملاً همراه و موافق این موضوع است.

رد واژه «اخطار تخلیه» هتل‌ها؛ کاهش خانواده‌های اسکان یافته به ۱۸۰۰ خانوار

سخنگوی شهرداری در پاسخ به سوالی درباره اخطار تخلیه هتل‌های تحت مدیریت شهرداری به خانواده‌های آسیب‌دیده، گفت: واژه "اخطار تخلیه" را من در برخی رسانه‌ها دیدم. نوع تعامل همکاران من در شهرداری تهران هیچ تناسبی با این عنوان ندارد.

وی توضیح داد: به خانواده‌هایی که موضوع بازسازی منزلشان به پایان رسیده، یا نیاز به تکمیل پرونده با حضور در منزل مسکونی وجود دارد، یا موارد دیگر از این دست، با تشخیص کارشناسی همکاران اطلاع داده می‌شود که زمان حضورشان در هتل به پایان رسیده و می‌توانند به منزل خود برگردند. هرچقدر بتوانیم تعداد ساکنان هتل‌ها را با بازگشت به منازلشان کاهش دهیم، خبر خوبی است.

محمدخانی با اشاره به آمار افزود: در اوج اسکان (دو سه هفته قبل) تعداد بیشتری داشتیم. الان تعداد خانواده‌ها حدود ۱۸۰۰ و اندی است. این خودش خبر خوبی است؛ یعنی بازسازی انجام شده و خانه آماده سکونت است.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی؛ تولید ۲ مگاوات و برنامه افزایش ۱.۲ مگاوات

سخنگوی شهرداری درباره توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: سال گذشته از طریق توسعه نیروگاه خورشیدی بر بام ساختمان‌های شهرداری تهران و فضاهای زمین‌های در اختیار شهرداری، حدود ۲ مگاوات برق تولید کردیم. در این زمینه تفاهمی با وزارت نیرو داریم تا افزایش جدی داشته باشیم.

وی با اشاره به خسارت‌های جنگ افزود: در زمان جنگ به بخشی از این تأسیسات آسیب وارد شد؛ حدود ۱۰۰ کیلووات ظرفیت تولیدمان را از دست دادیم. اما برنامه شهرداری با همکاری وزارت نیرو و دولت این است که حداقل ۱.۲ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه کنیم.

محمدخانی تأکید کرد: شهرداری تهران ظرفیت‌های عمده‌ای در این زمینه دارد؛ هم به دلیل ساختمان‌های متعدد، هم فضاها و زمین‌ها. انگیزه در بخش‌های مختلف از جمله معاونت محیط زیست و معاونت اقتصادی و مالی وجود دارد. امیدواریم این کار را تا پایان سال انجام دهیم، هرچند اولویت روزهای اخیر موضوع بازسازی است.

تسهیلات به کسبه بازار؛ ارجاع به توضیحات معاون خدمات شهری

محمدخانی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت تسهیلات به کسبه بازار گفت:درباره سوال قبل‌تان، آقای گودرزی، معاون خدمات شهری، حدود ۴۸ ساعت قبل کاملاً این موضوع را توضیح دادند؛ درباره تسهیلاتی که شهرداری برای کسبه بازار فراهم می‌کند، موضوع بازسازی همان بازار و گزینه‌های جایگزینی که برای عزیزان در نظر گرفته شده است. تمام این جزئیات را گفتند.

جشن غدیر؛ ابتکار متعلق به شهرداری نیست، اما پشتیبان است

محمدخانی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری جشن ۱۰ کیلومتری غدیر با توجه به شرایط جنگ، اظهار داشت: مشکل بزرگ قدیم جشن ۱۰ کیلومتری غدیر که ابتکار بسیار جذاب متعلق به شهرداری تهران نیست. شهرداری تهران یکی از بخش‌های این رویداد بزرگ است که اکنون به رویدادی ملی و کشوری تبدیل شده و در تمام شهرها برگزار می‌شود.

وی افزود: عمده این رویداد را اولاً مردم انجام می‌دهند، ثانیاً مجموعه‌های متعدد دیگری از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و سایر مجموعه‌ها کمک می‌کنند. این جشن خودش یک سخنگویی دارد که احتمالاً درباره مراسم امسال اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

سخنگوی شهرداری در پاسخ به این پرسش که آیا متناسب با شرایط جنگی این برنامه برگزار می‌شود، گفت: شرایط جنگی در تصمیمات مردم برای حضور در این رویدادها تأثیری نگذاشته است. ما اکنون بیش از ۱۳۰ نقطه در شهر تهران داریم که مردم هر شب حضور دارند؛ در اوج جنگ، در اوج باران، در طوفان چندده کیلومتری که شب‌های قبل آمد، در زیر برف، در زیر باران حضور پیدا می‌کنند.

محمدخانی تأکید کرد: شهرداری تهران به صورت اصولی و عمومی پشتیبان، همراه و در خدمت همه رویدادهای مردمی و خیابانی است. رویداد غدیر نیز با هر نسبتی که تصمیم‌گیری آن در آن مجموعه اتفاق بیفتد، شهرداری تهران پای کار است و تمام قد به کمک این عزیزان خواهد بود.

بازسازی اماکن تاریخی؛ کمک داوطلبانه ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری

سخنگوی شهرداری در پاسخ به سوالی درباره حمله رژیم صهیونیستی به مراکز میراث فرهنگی و نقش شهرداری در بازسازی این مراکز، با ذکر یک توضیح ضروری گفت: شهرداری تهران در این زمینه طبیعتاً وظیفه قانونی و تکلیفی ندارد. یا اگر هم در موارد خاصی تکلیفی داشته باشد، واقعاً در مورد کل نیست. اما مثل خیلی از موارد دیگر در حوزه جنگ، شهرداری تهران داوطلبانه خودش پیشتاز است و پای میدان آمده و تلاش می‌کند مسئله را حل کند.

وی افزود: ما فکر می‌کنیم اگر عنوانمان "مدیریت شهری" است، باید در تمام ابعاد شهر در کنار بقیه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باشیم. هر جا لازم باشد، به هر مجموعه‌ای که به مردم خدمت می‌کند، خدمت کنیم و از این طریق خدمتی ولو با واسطه برای مردم داشته باشیم.

محمدخانی از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: شهردار تهران در تمام بازسازی و مرمت اماکن تاریخی که در اختیار دولت است، کمک خواهد کرد. عدد ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای ساختمان‌های مورد اصابت و اماکن تاریخی در نظر گرفته شده و شهردار تهران دستور مساعدت داده است.

وی جزئیات این مبلغ را به شرح زیر اعلام کرد:

۵۰۰ میلیارد تومان مختص مرمت کاخ گلستان

۵۰۰ میلیارد تومان متعلق به کار سعدآباد

۳۰۰ میلیارد تومان به مابقی آثار آسیب‌دیده اختصاص یافته است.

محمدخانی تأکید کرد: شهرداری تهران به صورت داوطلبانه و بر مبنای مسئولیت اجتماعی، در کنار دولت محترم حضور دارد و تلاش می‌کند در این زمینه کمک کند.

بوستان ۱۳ هکتاری به نام «شهدای مدرسه میناب»؛ احداث موزه جنگ ۱۲ روزه و رمضان

سخنگوی شهرداری در ادامه با اشاره به طرح جامعی که در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در حال بررسی است، از یک خبر جدید پرده برداشت و گفت: با همراهی عزیزان در شورای شهر و به پیشنهاد شهرداری تهران، بوستان ۱۳ هکتاری در منطقه ۲ شهر تهران (حد فاصل ضلع شمال بزرگراه همت، از بزرگراه یادگار تا بزرگراه شیخ فضل‌الله) که تاکنون نام مشخصی نداشت، به نام "شهدای مدرسه میناب" نامگذاری شد.

وی افزود: یک ساختمان بسیار خوب و معضل در این بوستان در حال احداث است که به عنوان موزه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اختصاص پیدا خواهد کرد. این موزه هم به جانفشانی‌های مردم عزیزمان (به خصوص شهر تهران) و هم به جنایت‌های دشمنان ملت ایران اختصاص دارد. ان‌شاءالله موزه فاخری خواهد بود.

محمدخانی خاطرنشان کرد: در کنار این بوستان، یک طرح جامع نیز در حال انجام است. شهرداری تهران در این زمینه در کنار سایر مجموعه‌ها از جمله بنیاد شهید و سایر بخش‌های دولت است. امیدواریم این طرح به طرح جامعی تبدیل شود که همه مجموعه‌ها در آن نقش‌آفرینی کنند و یک کار جامع در این زمینه انجام شود.

پیشینه طرح رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی؛ از اواخر سال ۱۴۰۰



محمدخانی در پاسخ به سوالی درباره طرح رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در تهران، اظهار کرد: این طرح از طرف اعضای شورای شهر اعلام شده؛ ۱۰ نفر از اعضای شورای شهر این پیشنهاد را امضا کرده‌اند. بنده به عنوان کسی که چند سالی در حوزه مدیریت شهری درگیر هستم، عرض می‌کنم این پیشنهاد از اواخر سال ۱۴۰۰ در مجموعه شهرداری و شورا مطرح بوده است.



وی افزود: برخی از عزیزان معتقد بودند اتوبوس را با یک مدل اقتصادی می‌توان رایگان کرد، برخی درباره مترو این نظر را داشتند و برخی درباره هر دو. این موضوع مختص ماه‌های اخیر نیست و از مدت‌ها قبل بررسی می‌شده است.



دلیل افزایش قابلیت طرح؛ رشد ۳۰۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی و ۳۰ درصدی مترو



سخنگوی شهرداری با اشاره به زمینه‌های فنی این طرح گفت: دلیلی که اکنون این طرح قابلیت بیشتری برای طرح دارد، پیشرفت‌های شتابان سال‌های اخیر در حوزه حمل‌ونقل عمومی است؛ هم در اتوبوس و هم تا حدودی در مترو از طریق اورهال واگن‌ها، قرارداد بزرگ با چینی‌ها و تولید واگن‌های داخلی. امیدواریم ظرفیت‌ها و مدل‌های پیشنهادی برای رایگان شدن، زمینه‌های بهتری فراهم کند.



محمدخانی تصریح کرد: ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی در این سال‌های اخیر تقریباً ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حوزه مترو نیز ظرفیت حدود ۳۰ درصد بهتر شده است. این موضوع کمک می‌کند تا این طرح‌ها را بهتر و موفق‌تر انجام دهیم. زیرساخت‌های شهر هوشمند مانند سامانه "شهرزاد" نیز توسعه پیدا کرده است. همین الان قبل از جنگ، مردم از طریق شهرزاد می‌توانستند بلیط متروی خود را خریداری کنند. بنابراین این موارد هیچ ربطی به موضوعات سیاسی ندارد و کاملاً یک گزاره فنی است.



تجربه موفق رایگان شدن در جنگ و حذف هزینه حمل‌ونقل از سبد خانوار



وی افزود: ما یک تجربه بسیار موفق در دوره جنگ داشتیم؛ تصمیمی که شهرداری تهران گرفت و شورا نیز همراهی کرد، مبنی بر رایگان شدن مترو و اتوبوس BRT. این تصمیم با استقبال بسیار خوب مردم و نخبگان همراه شد. کارشناسان بسیاری نکاتی و پیشنهاداتی را مطرح کردند و مدلی فراهم شد که در این شرایط سخت اقتصادی، هزینه حمل‌ونقل عمومی از سبد خانوار حذف شود. بر مبنای برخی محاسبات، این عدد به ویژه در دهک‌های پایین جامعه بسیار قابل توجه است. برخی مطالعات می‌گوید این هزینه اگر به طور مستقیم از سبد خانوار حذف شود، می‌تواند صرف تغذیه و کالاهای اساسی شود.



مخالفت شورا با تمدید یک ماهه؛ تمدید فقط یک هفته تا ۲۲ اردیبهشت



محمدخانی در توضیح روند تمدید این طرح گفت: ما برای ۱۵ اردیبهشت با استدلالی درباره تداوم آثار جنگ، تبعات جنگ و شرایط خاص کشور، پیشنهاد دادیم که موضوع رایگان بودن بلیط مترو و اتوبوس یک ماه تمدید شود. قرار بود از ابتدا طبق پیشنهاد شهرداری تهران تا ۱۵ خرداد این طرح ادامه پیدا کند. متأسفانه در شورا برخی از عزیزان مخالفت کردند و اجازه این کار را ندادند و عملاً با یک هفته موافقت کردند تا ۲۲ اردیبهشت.



وی افزود: قرار بود قبل از ۲۲ اردیبهشت یک جلسه شورا تشکیل شود که در این زمینه تصمیم‌گیری شود. جلسه برگزار نشد. تفاهمی صورت گرفت بین شهرداری تهران و شورا برای اینکه این کار را چند روزی ادامه دهیم تا جلسه برگزار شود. سه شنبه جلسه برگزار می‌شود و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود. در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه شورای شهر، بررسی همین طرح پیشنهادی نمایندگان برای رایگان شدن بلیط مترو و اتوبوس قرار دارد. امیدوارم آنجا یک تصمیم قاطع، جامع و نهایی گرفته شود و شهرداری تهران طبیعتاً در این زمینه کاملاً همراه است.



نامگذاری ساختمان شهرداری به نام پاکبان شهید «عظیمی‌فرد»



سخنگوی شهرداری در پاسخ به سوالی درباره حفظ یادمان جنگ رمضان در معابر و المان‌های شهری، گفت: یک طرح جامعی در معاونت اجتماعی شهرداری تهران و شورای فرهنگی شهرداری در حال انجام است. در موضوع نامگذاری که مرتبط با کمیته نامگذاری شورای شهر است، شهرداری تهران پیشنهاداتی داده است. یکی دو مورد مثل همان بوستان ۱۳ هکتاری نامگذاری و تصویب شد. ان‌شاءالله به زودی این کار انجام خواهد شد.



وی افزود: ساختمان شهرداری تهران با افتخار می‌گویم به نام پاکبان شهیدمان در این جنگ، شهید "عظیمی‌فرد" که همراه رهبر معظم انقلاب (رهبر شهید) عروج ملکوتی داشتند، نامگذاری خواهد شد. طرح جامع نیز هر وقت نهایی و کامل شود، طبیعتاً از طریق معاونت اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.