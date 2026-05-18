به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان بانه و بازدید از روند تولید و فروش آرد این شهرستان، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه گران‌فروشی در حوزه آرد، گونی و اقلام مرتبط با تولید نان برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

وی با اشاره به گلایه کارخانه‌داران از افزایش قیمت گونی آرد افزود: آخرین نرخ مصوب گونی آرد پیش از جنگ تحمیلی اخیر ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که اکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده و دریافت مبالغ بیشتر از این میزان تخلف محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تصریح کرد: واحدهای تولید آرد حق ندارند گونی را با نرخ بالاتر تهیه کنند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده گران‌فروشی تشکیل و در سریع‌ترین زمان رسیدگی خواهد شد.

رحیمیان همچنین از دستگاه‌های نظارتی خواست واحدهای متخلف تولید و توزیع گونی را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند تا برخورد قانونی لازم انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از صنعت آرد بیان کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، با افزایش قیمت سبوس از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان موافقت شده و این موضوع به‌زودی در جلسه تنظیم بازار استان تصویب و در سامانه بازارگاه اعمال خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به وضعیت نانوایی‌های شهرستان بانه گفت: در این شهرستان ۹۳ واحد نانوایی لواش، ۱۹ واحد بربری و ۱۶ واحد سنگک‌پزی فعال هستند و میزان تولید آرد سنگک در کارخانه بانه پاسخگوی نیاز فعلی شهرستان است.

وی افزود: اغلب واحدهای نانوایی بانه در حوزه پخت نان لواش فعالیت دارند و در حال حاضر نیازی به تأمین آرد سنگک از سایر شهرستان‌های استان وجود ندارد.

رحیمیان در ادامه سفر خود از نانوایی‌های سطح شهرستان بانه و روند تولید در کارخانه آرد این شهرستان بازدید و وضعیت تولید، ذخایر گندم و تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها را بررسی کرد.