تاجگردون: باید کریدورهای داخلی برای تامین کالاها توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون در تشریح نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به بررسی مسائل مالی، مالیاتی، سیاستهای ارزی، خزانه داری و بانکی در جلسه مذکور، گفت: دغدغهها در بخش های برشمرده شده، بسیار زیاد است، بهویژه اینکه ما دوران جنگ را گذراندهایم و همچنان در شرایط جنگی هستیم و اکنون دورهای است که مردم باید نتیجه مقاومت خود را دریافت کنند و دولت نیز در این زمینه باید همکاری لازم را داشته باشد.
ضرورت هماهنگی میان دستگاه های «ستادی و صفی»
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مهمترین مسئله برای ما این است که در تنظیم سیاستها، هماهنگی میان دستگاههای «ستادی و صفی» در قلمرو اقتصاد وجود داشته باشد که خوشبختانه روز به روز شاهد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی هستیم. دوم اینکه در تنظیم این سیاستها، کمترین فشار به مردم وارد شود.
تاجگردون با اشاره به فشارهای اقتصادی به مردم در شرایط فعلی، تاکید کرد: در این زمینه دو موضوع بسیار مهم دارد؛ یکی مسئله قیمتهاست که وزیر اقتصاد توضیحات مبسوطی درباره آن ارائه داد و اذعان داشت که این مسئله دو فاز یا دو عامل اصلی دارد؛ نخست مسائل داخلی مانند التهابات جمعیتی، التهابات مردمی، احتکار و موضوعاتی از این قبیل و دوم کمبودها و آثار ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی موجود در کشور که مردم حتما نسبت به آن آگاه هستند و طبیعتا مقاومتشان در این زمینه بیشتر خواهد شد.
تشکیل قرارگاههای مردمی برای مدیریت بازار و کالا
وی تصریح کرد: امیدواریم دولت و مجلس به سمت ایجاد قرارگاههای مردمی برای مقاومت در حوزه کالا، قیمتها و مسائل مشابه حرکت کنند چراکه این موضوع بسیار مهم بوده و مورد توجه است. موضوع مهم دیگر، مسئله بیکاری، اشتغال و تامین کالای مورد نیاز مردم است. در حوزه بیکاری و اشتغال، همه دستگاهها باید مشارکت کنند، چرا که بخشهایی از صنایع مهم کشور آسیب دیده، منابع ارزی محدود شده و در نتیجه با محدودیتهایی در حوزه اشتغال و بیکاری مواجه هستیم. از این رو دولت سیاستهای هماهنگ لازم را تنظیم کرده و مجلس نیز با دولت همکاری خواهد کرد تا کمترین خسارت در عرصه اشتغال کشور ایجاد شود که یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، تامین منابع مالی است.
اولویتبندی پروژه های عمرانی براساس اشتغال و بازده اقتصادی
تاجگردون در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تمرکز بر طرحهای عمرانی اظهار کرد: طرحهای عمرانی فارغ از اینکه یک پروژه ایجاد یا تکمیل میشود، باید دارای اثر اقتصادی باشد و همچنین آثار اشتغالزایی خاص خود را داشته باشد. با توجه به محدودیت منابع، پروژههای عمرانی باید اولویتبندی شوند و آن پروژهای در اولویت قرار گیرد که بیشترین بازده اقتصادی و بیشترین تاثیر در اشتغال را داشته باشد. این موضوع از جمله وظایفی است که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاههای عمرانی باید به آن توجه کنند.
در مدار مقاومت قرار گرفتهایم و باید عزت ایرانی را به منصه ظهور برسانیم
تاجگردون در ادامه با اشاره به ضرورت تامین کالاهای مورد نیاز مردم گفت: امروز ما در مدار مقاومت قرار گرفتهایم و باید عزت ایرانی را به منصه ظهور برسانیم. بنابراین در زمینه تامین کالاهای مورد نیاز مردم باید به موضوعات از قبیل جابهجایی بنادر، جابهجایی کریدورها و همکاری با کشورهای همسایه توجه داشته باشیم.
توسعه کریدورهای تجاری برای تامین کالای مورد نیاز مردم
وی با اشاره به سیاستهای کلان ابلاغی رهبر شهیدمان در زمینه توجه به کشورهای همسایه، بیان کرد: اگر در سالهای گذشته توجه بیشتری به کریدورهای کشور، مناطق مرزی و افزایش ظرفیت این مناطق میشد، امروز ظرفیت بیشتری در اختیار داشتیم. البته اکنون نیز این موضوع مورد توجه دولت قرار گرفته تا کریدورهای داخلی با سرعت بیشتری توسعه یابد و منابع لازم برای تقویت ورود کالا از مسیرهای جدید تامین شود تا اگر همزمان با جنگ، با محاصره اقتصادی نیز مواجه شدیم، مردم دچار مشکل نشوند. اینها اقداماتی است که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر دنبال خواهند کرد و انشاءالله بتوانیم از این مرحله نیز عبور کرده و وارد مرحله نهایی پیروزی ملت ایران شویم.
نظر شما