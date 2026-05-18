حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر حجم آب موجود در سد الغدیر به حدود ۲۶ میلیون مترمکعب رسیده که تنها ۹ و نیم درصد از ظرفیت ۲۷۷ میلیون مترمکعبی آن را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه ذخیره آب سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش اندکی داشته است، افزود: با وجود این افزایش جزئی، شرایط منابع آبی همچنان بحرانی است و فاصله قابل توجهی تا ظرفیت واقعی سد وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی ادامه داد: از مجموع آب موجود در سد، تنها حدود ۱۰ میلیون مترمکعب قابل استفاده است و پیشبینی میشود نزدیک به پنج میلیون مترمکعب آن نیز به دلیل تبخیر و مصارف اجتنابناپذیر از دسترس خارج شود از این رو در نهایت حدود ۵ میلیون مترمکعب آب برای تأمین شرب شهر ساوه قابل برداشت خواهد بود.
اسدی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب تصریح کرد: با توجه به پیشبینی تابستانی گرم و شرایط کمآبی، صرفهجویی در مصرف آب از سوی شهروندان ضروری است تا بتوان با کمترین تنش، تأمین آب شرب شهر را مدیریت کرد.
وی افزود: در همین راستا، برنامههایی از جمله بهرهبرداری از چاههای استوج و محمودآباد و همچنین اجرای اقدامات فنی در شبکه توزیع آب شهر ساوه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژههای تأمین آب پایدار برای ساوه گفت: تکمیل پروژه انتقال آب از سد کوچری به این شهر مهمترین مطالبه این مجموعه از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است.
اسدی تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که در صورت تأمین حداقل یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید ورق و تجهیزات مورد نیاز، امکان تکمیل طرح آبرسانی ساوه تا پایان سال جاری فراهم خواهد شد.
وی افزود: مابقی اعتبار مورد نیاز این پروژه نیز میتواند از منابع دولتی و از طریق قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا تأمین شود.
نظر شما