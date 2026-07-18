افتتاح زیرگذر سد الغدیر ساوه با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت

روح اله محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح ورودی جاده سد الغدیر در محور ساوه–همدان با احداث یک دهانه پل به طول ۲۸ متر، ارتفاع پنج متر و عرض ۱۰ متر و همچنین ۲ و نیم کیلومتر مسیرهای دسترسی (رمپ و لوپ) اجرا شده است.

وی افزود: این پروژه عمرانی در محور اصلی ساوه به همدان و مسیر فرعی دسترسی به سد الغدیر ساوه اجرا شده و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی مناسب، مراحل پایانی عملیات اجرایی را پشت سر می‌گذارد و با تخصیص یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار، آماده بهره‌برداری در هفته دولت است.

محسن زاده تصریح کرد: محور سد الغدیر ساوه به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد روستاهای متعدد و ارتباطی بودن آن، از محورهای پرتردد شهرستان به شمار می‌رود که در سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مسئولان، مدیریت و نگهداری آن از وزارت نیرو به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای واگذار شد.

وی افزود: پس از تحویل این محور، اقدامات عمرانی و بهسازی آن با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش نقاط حادثه‌خیز و بهبود شرایط عبور و مرور ساکنان روستاهای منطقه در دستور کار قرار گرفت که اجرای پروژه زیرگذر سد الغدیر از مهم‌ترین این اقدامات است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی تاکید کرد: با اجرای این پروژه و سرعت مناسب در روند عملیات عمرانی، شاهد تکمیل و بهره‌برداری از زیرگذر سد الغدیر در شهرستان ساوه خواهیم بود.

وی گفت: رفع یکی از نقاط مهم ترافیکی منطقه، نقش مؤثری در کاهش تصادفات، افزایش ایمنی تردد و بهبود عبور و مرور وسایل نقلیه خواهد داشت.