خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرستان ساوه در سال‌های اخیر همواره یکی از نقاط بحرانی استان مرکزی در زمینه کمبود منابع آبی مطرح بوده و خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش نزولات جوی و برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، زنگ خطر را برای این منطقه به صدا درآورده بود، با این حال، سال گذشته نیز با مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی، مدیریت هوشمندانه و مشارکت مردمی، بدون جیره‌بندی آب پشت سر گذاشته شد.

امسال نیز اتخاذ تدابیر ویژه از جمله تکمیل پروژه‌های زیرساختی، فرهنگسازی، تعامل و هم‌افزایی مردم در مدیریت و اصلاح الگوی مدیریت مصرف،نسخه و ناجی عبور از تنش آبی در شهرستان ساوه است.

توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت هوشمندانه مصرف مردم، کلید اصلی عبور از تنش آبی

فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان ساوه در سال‌های اخیر همواره با تنش آبی بالا مواجه بوده است، اظهار کرد: با وجود بحران‌های شدید در حوزه آب، سال گذشته با مدیریت جمعی مطلوب و اقدامات زیرساختی مؤثر، بدون جیره‌بندی پشت سر گذاشته شد.

سید مهدی حسینی حسینی با تشریح اقدامات انجام شده تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۳۷ کیلومتر از خط انتقال «کوچری» اجرا شد که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بود، همچنین ۱۶ کیلومتر خط اضطرار نیز به بهره‌برداری رسید که ۵ حلقه چاه در مناطق اوستوج و محمودآباد را به شبکه شرب شهری متصل کرد.

فرماندار ساوه با بیان اینکه در حال حاضر حجم مفید سد الغدیر حدود ۱۰ میلیون متر مکعب است که با سال گذشته برابری می‌کند، افزود: با وجود بارش‌های اخیر در کشور، ساوه نیز همچون تهران و اراک همچنان در شرایط تنش آبی قرار دارد، اما تمهیدات پیش‌بینی شده در کنار فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی، مسیر مدیریت این بحران را هموار کرده است.

وی با تأکید بر پیگیری‌های مجدانه برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا گفت: با دستورات استاندار مرکزی و پیگیری‌های نماینده مردم ساوه و زرندیه، پروژه انتقال آب کوچری به سرعت در حال اجراست و امیدواریم با تحقق وعده‌های وزیر نیرو، پرونده این پروژه تا پایان سال جاری بسته شود.

حسینی از آغاز عملیات حفر و تجهیز پنج حلقه چاه در منطقه آوه و چندین حلقه چاه دیگر در سطح شهر توسط شرکت آب و فاضلاب خبر داد و آن را گامی موثر در تقویت شبکه آبرسانی دانست.

فرماندار ساوه همچنین با اشاره به مدیریت مصرف در بخش کشاورزی گفت: با همکاری مجموعه استانی، شورای حفاظت از منابع آب، اداره آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، نظارت دقیقی بر برداشت‌های غیرمجاز از رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی اعمال می‌شود.

وی اظهار کرد: حذف و جمع‌آوری کشت‌های غیرمجاز پرآب‌بر، به ویژه محصولات صیفی‌جات مانند هندوانه که به صورت غیرقانونی انجام می‌شود، در دستور کار جدی قرار دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد در واقع هدف ما از این اقدامات، نجات باغات شهرستان از خشکیدگی و حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده است.

حسینی ضمن تقدیر از همراهی مردم در صرفه‌جویی مصرف آب گفت: هم‌افزایی میان توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت هوشمندانه مصرف توسط شهروندان، کلید اصلی عبور از تنش آبی در سال پیش‌رو خواهد بود.

افزایش ۸۱۷ لیتر بر ثانیه‌ای تولید آب در ساوه

رئیس اداره آب و فاضلاب ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات این شرکت در سه بخش مدیریت تأمین، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف خبر داد و گفت: در بخش منابع تولید با حفر ۲۴ حلقه چاه و نیز احیا و بهسازی ۸ حلقه چاه، اثربخشی ۸۱۷ لیتر در ثانیه داشته‌ایم که در واقع به همین میزان به توان تولید ما اضافه شده است.

سید بابک غفاری افزود: به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر، حدود ۳۵۳ لیتر در ثانیه نیز افت آبدهی چاه‌ها را در مجموع تجربه کرده‌ایم.

رئیس اداره آب و فاضلاب ساوه گفت: در راستای مدیریت مصرف و جهاد صرفه‌جویی جویی اقداماتی از قبیل هوشمندسازی شبکه از جمله نصب دیتا لاگرهای فشار در نقاط بحرانی شبکه، اعمال مدیریت فشار شبکه و انجام مطالعات پهنه‌بندی شبکه توزیع در این شهرستان انجام شده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات موجب شد که موفق به کاهش فشار شبکه از ۳.۸ بار به ۲.۵ بار شویم.

غفاری ادامه داد:قطع کامل انشعابات فضای سبز شهرداری از آب شرب، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکین پرمصرف و صنایع، شناسایی و قطع ۹۰۸ فقره انشعاب غیرمجاز، تعویض ۲۱۰۰ فقره کنتور خراب مشترکین، نصب بنر در سطح شهر در جهت فرهنگ‌سازی کاهش مصرف، آموزش بهینه‌سازی مصرف در چهارچوب برگزاری میزهای خدمت و اردوهای آموزشی مدارس و همچنین توزیع بیش از ۲۰۰۰ عدد (سرشیرهای کاهنده فشار) بین مشترکین نیز بخشی دیگر از افدامات در راستای مدیریت مصرف آب بوده است‌.

صرفه‌جویی ۴۰۰۰ مترمکعبی آب در مزارع ساوه

رئیس جهاد کشاورزی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت منابع آبی منطقه اظهار کرد: منابع اصلی آب کشاورزی ساوه ترکیبی از آب‌های سطحی (رودخانه‌های قره‌چای و مزلقان‌چای) و منابع زیرزمینی شامل ۹۰۰ حلقه چاه و ۳۰۰ رشته قنات است.

علیرضا طهماسبی با اشاره به جهش در اجرای طرح‌های بهره‌وری آب تصریح کرد: طی دو سال اخیر، سطح زیر پوشش سامانه‌های نوین آبیاری در شهرستان از ۱۵ هزار هکتار به ۱۷ هزار هکتار افزایش یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی ساوه افزود: این طرح‌ها که به صورت آبیاری موضعی در بخش مرکزی و بارانی در بخش نوبران اجرا شده، منجر به صرفه‌جویی چشمگیر ۴۰۰۰ مترمکعبی آب در هر هکتار شده است.

طهماسبی همچنین به اقدامات حفاظتی از قنوات اشاره کرد و گفت: امسال ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای احیا، لایروبی و مرمت قنوات اختصاص یافته است،علاوه بر این، تاکنون ۲۲۰ کیلومتر کانال بتنی برای بهینه‌سازی انتقال آب رودخانه‌ها احداث شده است.

وی با نقد موانع موجود اظهار کرد: مهم‌ترین مانع فعلی برای گسترش این سامانه‌ها، موضوع «تأمین برق» است، در صورت رفع این مشکل و همکاری دستگاه‌های متولی، سرعت توسعه فناوری‌های نوین در مزارع و باغات ساوه دوچندان خواهد شد.

مدیریت مصرف نیازمند برنامه ریزی و آموزش مستمر است

امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مدیریت و اصلاح الگوی مصرف از مهم‌ترین وظایف مسئولان و آحاد مردم است، اظهار کرد: در برخی حوزه‌ها از جمله مصرف منابع آبی، انرژی و سایر منابع، هنوز فرهنگ صحیح بهره‌برداری و مدیریت مصرف به‌طور کامل نهادینه نشده و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی، آموزش و فرهنگ‌سازی مستمر است.

حجت الاسلام جعفر رحیمی با تأکید بر اینکه مبارزه با اسراف از مهم‌ترین آموزه‌های دین اسلام است، افزود: باید از دوران کودکی، فرزندان را به حفظ نعمت‌های الهی، جلوگیری از دورریز نان، پرهیز از اسراف و استفاده صحیح از امکانات عادت دهیم، زیرا اصلاح الگوی مصرف یکی از پایه‌های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود

وی تاکید کرد: جمله صرفه‌جویی یک خانواده تأثیر چندانی ندارد یک باور اشتباه در بین برخی از مردم است، در حالی که اگر هرشخص ایرانی روزانه تنها یک لیتر آب، ۱۰ گرم گندم و هرخانواده یک یک لیتر بنزین کمتر مصرف کند، صرفه‌جویی حاصل به اندازه ورودی یک سد بزرگ، یک میلیون تن گندم و ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز خواهد بود.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه صرفه‌جویی نه به معنای زندگی در تنگدستی، بلکه به معنای مصرف هوشمندانه و جلوگیری از هدررفت است، ادامه داد: در جنگ اقتصادی، هر لیتر سوخت، هر متر مکعب آب و هر گرم گندمی که ذخیره می‌شود، یک گلوله در دفاع از منافع ملی است. اکنون زمان آن رسیده که «صرفه‌جویی» را از یک شعار به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

حجت الاسلام رحیمی به توصیه مهم دین و ولایت درمورد صرفه جویی و عدم اسراف اشاره کرد و افزود: ناترازی‌های ساختاری در انرژی (برق، گاز، بنزین)، کمبود آب، وابستگی بالا به واردات در برخی کالاها و مصرف سرانه بسیار بالای برخی اقلام (مانند گندم و بنزین) باعث شده تا «صرفه‌جویی» از یک توصیه اخلاقی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل شود و این مهم نیازمند تدبیر ویژه است.