زندیه وکیلی: تأمین آب شرب روستاهای اراک در مسیر پایداری است

به گزارش خبرنگار مهر،مهدی زندیهوکیلی عصر یکشنبه در آیین افتتاح طرحهای آبرسانی روستایی شهرستان اراک اظهار کرد: سال آبی گذشته از سختترین دورههای کمبارشی مرکزی در دهههای اخیر بود و این استان نیز همانند چند استان دیگر کشور با کاهش محسوس بارندگی مواجه شد که مجموعه دستگاههای مسئول در حوزه آب با پیگیری مستمر و حضور میدانی مانع از شکلگیری بحران فراگیر در این بخش شدند.
استاندار مرکزی با اشاره به وضعیت برخی روستاها افزود: بخشی از مشکلات موجود به دلیل ناتمام ماندن بعضی پروژههای آبرسانی بود، اما اکنون با اجرای عملیات حفاری چاه، احداث خطوط انتقال، توسعه شبکه و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، شرایط بهتدریج در حال بهبود است.
زندیه وکیلی افزود: امید است مشکل آب شرب پنج روستای دیگر این منطقه نیز در آینده نزدیک برطرف شود.
وی گفت: هرچند بارندگیهای امسال نیز پایینتر از میانگین بلندمدت بوده است، اما اقدامات انجامشده در ماههای گذشته با هدف جلوگیری از بروز مشکل جدی در تأمین آب شرب دنبال شده است.
زندیهوکیلی با بیان اینکه بخشی قابل توجه از اعتبارات مدیریت بحران استان مرکزی به حوزه آب و فاضلاب روستایی اختصاص یافته، تصریح کرد: هدف از این اقدام، رفع گرههای زیرساختی و کاهش نگرانی ساکنان روستاها بوده است، زیرا تأمین آب مطمئن و پایدار، مهمترین نیاز این مناطق به شمار میرود.
استاندار مرکزی همچنین از سرعت گرفتن برخی پروژههای مهم در بخش آب خبر داد و گفت: طرحهای انتقال آب و تکمیل مجتمعهای آبرسانی این استان با جدیت در حال اجراست،طرحهایی که میتوانند در سالهای آینده نقش مؤثری در کاهش تنش آبی و افزایش تابآوری استان داشته باشند.
وی با اشاره به دیگر مطالبات روستاییان گفت: در کنار مسئله آب، بهسازی راههای روستایی و ایمنسازی مسیرهای منطقه نیز از جمله خواستههای مهم مردم است که در برنامههای استان مورد توجه قرار دارد.
نظر شما