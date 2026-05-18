حضور گسترده نمایندگان در جلسه مجازی مجلس؛ خانه ملت بر مدار نظارت

خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ در حالی که طی روزهای اخیر برخی اظهارنظرها درباره عدم برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، شائبه تعطیلی فعالیت‌های پارلمان را ایجاد کرده، بررسی روند فعالیت‌های مجلس نشان می‌دهد که قوه مقننه در روزهای جنگ تحمیلی سوم، نه‌تنها تعطیل نشده بلکه بخش مهمی از وظایف نظارتی و تخصصی خود را به‌صورت مستمر دنبال کرده است؛ موضوعی که در برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی، نشست‌های مشترک با وزرا، بازدیدهای میدانی نمایندگان و همچنین تشکیل جلسات مجازی مجلس نمود پیدا کرده است.

بر این اساس، روز گذشته (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه)، دومین نشست مجازی مجلس شورای اسلامی با حضور ۲۲۶ نماینده به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد که این موضوع نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های پارلمان در شرایط ویژه کشور است.

حضور ۲۲۶ نماینده در جلسه مجازی مجلس

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جزئیات این نشست، اعلام کرد: این جلسه با حضور ۱۱ عضو هیئت رئیسه، رئیس کمیسیون اجتماعی و ۵ نماینده دیگر به‌صورت حضوری و ۲۰۹ نماینده به شکل برخط برگزار شد.

به گفته وی، این جلسه به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس و با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی تشکیل شد و در آن موضوعات مرتبط با معیشت مردم، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از شرایط جنگی مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: در این نشست ابتدا گزارش کمیسیون اجتماعی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و اقدامات انجام‌شده برای مقابله با بیکاری از طریق حمایت از واحدهای تولیدی ارائه شد و سپس ۱۲ نماینده مجلس به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود پرداختند. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی درباره مشکلات معیشتی مردم، اقدامات حمایتی دولت و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان ارائه کرد.

برگزاری این جلسه در حالی انجام شد که حضور ۲۲۶ نفر از نمایندگان در نشست حتی در مقایسه با برخی جلسات حضوری مجلس نیز قابل توجه است و این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه وکلای ملت به پیگیری مطالبات مردم به ویژه در حوزه معیشتی است.

فعالیت مجلس فقط به صحن علنی محدود نیست

نکته حائزاهمیت دیگر این است که فعالیت قوه مقننه صرفاً به برگزاری جلسات علنی در صحن بهارستان محدود نمی‌شود. مجلس شورای اسلامی سه حوزه اصلی فعالیت دارد؛ قانون‌گذاری، نظارت و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی. در شرایط فعلی، دو بخش مهم یعنی امور نظارتی و فعالیت کمیسیون‌ها به‌صورت فعال در حال انجام است و تنها بخش مربوط به برگزاری جلسات علنی قانون‌گذاری به دلیل شرایط امنیتی و تدابیر حفاظتی موقتاً متوقف شده است.

بر این اساس، طی روزهای اخیر کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیش از ۱۰۰ جلسه و نمایندگان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، انرژی، بهداشت و تولید، جلسات کارشناسی و نظارتی متعددی را با حضور مسئولان اجرایی برگزار کرده‌اند.

همچنین بازدیدهای میدانی نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه، مراکز تولیدی، زیرساختی و مناطق درگیر مسائل ناشی از جنگ نیز ادامه داشته و بسیاری از نمایندگان از نزدیک روند خدمات‌رسانی و وضعیت مردم را پیگیری کرده‌اند.

تدابیر امنیتی علت عدم برگزاری صحن علنی است

در همین ارتباط، امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، نیز در واکنش به برخی انتقادات درباره عدم برگزاری جلسات علنی مجلس، توضیحاتی درباره ملاحظات امنیتی ارائه کرد.

وی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «چرا صحن علنی مجلس برگزار نمی‌شود؟ آنچه محرز است، ابلاغ رسمی مراجع ذی‌صلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام است که شامل صحن علنی مجلس با ۲۹۰ نماینده نیز می‌شود؛ لذا قوه مقننه نیز تابع تصمیمات کشور است.»

رسولی در ادامه تأکید کرد: «تدبیر نکنند و اتفاقی افتد، می‌گویند کوتاهی شده است؛ پس تدبیر نظام را سیاسی نکنید.»

این اظهارات نشان می‌دهد تصمیم درباره عدم برگزاری موقت جلسات علنی در بهارستان و برگزاری نشست‌های صحن به صورت وبیناری و حضوری، نه ناشی از تعطیلی مجلس، بلکه مبتنی بر ملاحظات حفاظتی و تصمیمات کلان امنیتی کشور در شرایط جنگی است؛ تصمیمی که مشابه آن در بسیاری از کشورها در شرایط اضطراری و تهدیدات امنیتی اتخاذ می‌شود.

بر این اساس، اگرچه فعلاً امکان برگزاری جلسات علنی در صحن بهارستان فراهم نیست، اما مجلس شورای اسلامی همچنان در حوزه‌های نظارتی، تخصصی و پیگیری مطالبات مردم فعال است و روند فعالیت‌های پارلمان در قالب‌های متناسب با شرایط امنیتی کشور ادامه دارد.