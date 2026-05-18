به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر زارع معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، با اشاره به نتایج تحلیل آماری تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بررسی ‌های انجام‌شده توسط کارشناسان پلیس راهور نشان می ‌دهد حدود ۶ درصد از جانباختگان حوادث رانندگی را کودکان یک تا ۱۰ سال تشکیل می ‌دهند، گروه سنیی که هیچ نقشی در بروز تخلفات و حوادث ترافیکی نداشته و مسئولیت حفاظت از آنان به‌طور مستقیم بر عهده والدین است.

وی افزود: همچنین ۱۸ درصد از جانباختگان تصادفات در بازه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال قرار دارند که با احتساب این آمار، در مجموع حدود ۲۴ درصد از قربانیان حوادث رانندگی کشور مربوط به گروه سنی یک تا ۲۰ سال هستند، آماری قابل تأمل که ضرورت توجه جدی خانواده‌ها به اصول ایمنی در سفرها و ترددهای روزانه را دوچندان می‌کند.

زارع با تأکید بر نقش تعیین‌ کننده والدین در حفظ جان فرزندان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تلفات کودکان در حوادث رانندگی ناشی از استفاده نکردن از صندلی ایمنی کودک در خودرو است. همچنین در سنینی که قد و شرایط جسمی فرزندان امکان استفاده صحیح از کمربند ایمنی را فراهم می‌کند، بی ‌توجهی به بستن کمربند ایمنی یکی از عوامل اصلی تشدید آسیب‌ها و افزایش تلفات به شمار می ‌رود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: رعایت اصول ساده اما حیاتی ایمنی از سوی خانواده‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در کاهش تلفات جاده‌ای داشته باشد و امیدواریم با افزایش مسئولیت‌پذیری والدین و توجه بیشتر به ایمنی سرنشینان، هر روز شاهد بهبود وضعیت ترافیکی و کاهش آمار جانباختگان در کشور باشیم.