برخورد با ۲۰ هزار راننده متخلف در طرح سه روزه پلیس راه قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی در تشریح جزئیات این طرح به خبرنگار مهر گفت: این عملیات از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشتماه با دو محوریت اصلی شامل «عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب و مسافران ناوگان عمومی» و «برخورد با سرعتهای بحرانی» اجرا شد.
وی با اشاره به آمار بالای تخلفات کشفشده، افزود: در مجموع با ۲۰ هزار و ۳۷۳ راننده متخلف برخورد قانونی به عمل آمد. از این میان، ۲۵ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب سرعت بحرانی و به خطر انداختن امنیت عمومی، به پارکینگ منتقل شدند. همچنین بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو نیز به صورت ساعتی توقیف شدند.
رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر الزامی بودن بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو، بهویژه سرنشینان عقب و مسافران ناوگان عمومی، خاطرنشان کرد: بستن کمربند ایمنی تا ۵۰ درصد از شدت صدمات ناشی از سوانح رانندگی میکاهد و بیتوجهی به آن میتواند یک خطای ساده را به فاجعه تبدیل کند.
سرهنگ تقیخانی، سرعت غیرمجاز را عامل اصلی تصادفات در جادهها دانست و تصریح کرد: سرعت غیرمجاز ضمن کاهش زمان واکنش راننده، قدرت کنترل وسیله نقلیه را از بین برده و شدت تصادفات را به طور تصاعدی افزایش میدهد؛ نتیجه این رفتارهای پرخطر، وقوع حوادث مرگباری است که خانوادههای بسیاری را داغدار میکند.
وی در پایان با هشدار به رانندگان پرخطر تأکید کرد: برخورد با تخلفات حادثهساز بهصورت مستمر و بدون اغماض در دستور کار پلیس راه استان قرار دارد. از تمام رانندگان عبوری از محورهای قزوین درخواست میکنیم برای حفظ سلامت خود و سایر کاربران ترافیکی، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را بهطور کامل رعایت کنند.
نظر شما