کاشت نهال به مناسبت هفته سلامت و به یاد شهدا در بردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر صبح دوشنبه در این مراسم گفت: در جنگ رمضان ۱۱ شهید در شهرستان دیر به شهادت رسیدند و به همین مناسبت تصمیم گرفتیم به یاد هر شهید یک نهال مثمر در بوستان شهدای گمنام بردستان غرس شود.
حسین ناظمیانپور افزود: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا انجام شده و قرار است عکس و نام هر یک از شهدا نیز بر روی درختها نصب شود تا نسلهای آینده با یاد و راه آنان بیشتر آشنا شوند.
امام جمعه دیّر نیز در این مراسم با قدردانی از این ابتکار گفت: از برگزارکنندگان این برنامه فرهنگی و معنوی تشکر میکنیم. امام شهید فرمودند یاد شهید، دلها را زنده میکند و جامعهای که با یاد شهدا مأنوس باشد، زیر بار ظلم نمیرود و در برابر دشمن تسلیم نخواهد شد.
حجتالاسلام سیدعلی حسینی با بیان اینکه هرچه داریم از برکت خون شهداست، اظهار کرد: دیدیم چگونه خون پاک شهدا و امام شهید در رگهای ملت جاری شد و مردم ایران با ایستادگی و تابآوری در برابر دشمنان مقاومت کردند و آنان را مستأصل ساختند.
وی با تبریک هفته سلامت به فعالان حوزه سلامت افزود: سلامتی یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است و گاهی انسان همانند نعمت امنیت، قدر آن را نمیداند. باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم و برای داشتن جامعهای سالم تلاش کنیم.
امام جمعه دیّر تأکید کرد: اگر جامعه اسلامی بخواهد به رشد و پیشرفت برسد و در برابر دشمنان ایستادگی کند، باید از سلامت برخوردار باشد. البته سلامت تنها به سلامت جسم محدود نمیشود، بلکه سلامت اخلاقی، روحی و روانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: امنیت اخلاقی، روانی و دینی نیز لازمه یک جامعه سالم است و توجه به فضای سبز و محیط زیست نیز در همین راستا اهمیت دارد.
حسینی با اشاره به اهمیت طبیعت در زندگی انسان گفت: سه چیز زندگی را گوارا میکند؛ هوای پاک، آب فراوان و زمین حاصلخیز.
جعفری شهردار بردستان نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهید گفت: امیدواریم همواره توفیق خدمتگزاری صادقانه به مردم را داشته باشیم و بتوانیم با چنین برنامههایی یاد و نام شهدا را در جامعه زنده نگه داریم.
در این مراسم با حضور مسئولان شهرستان به نیت هر شهید یک درخت کاشته شد تا یاد و نام این شهدا در فضای سبز شهر ماندگار شود.
