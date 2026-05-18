۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

کاشت نهال به مناسبت هفته سلامت و به یاد شهدا در بردستان

بوشهر- در چهارمین روز از هفته سلامت، آیینی به یاد ۱۱ شهید جنگ رمضان در شهرستان دیر با غرس ۱۱ اصله نهال مثمر در بوستان شهدای گمنام شهر بردستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر صبح دوشنبه در این مراسم گفت: در جنگ رمضان ۱۱ شهید در شهرستان دیر به شهادت رسیدند و به همین مناسبت تصمیم گرفتیم به یاد هر شهید یک نهال مثمر در بوستان شهدای گمنام بردستان غرس شود.

حسین ناظمیان‌پور افزود: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا انجام شده و قرار است عکس و نام هر یک از شهدا نیز بر روی درخت‌ها نصب شود تا نسل‌های آینده با یاد و راه آنان بیشتر آشنا شوند.

سلامتی یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی

امام جمعه دیّر نیز در این مراسم با قدردانی از این ابتکار گفت: از برگزارکنندگان این برنامه فرهنگی و معنوی تشکر می‌کنیم. امام شهید فرمودند یاد شهید، دل‌ها را زنده می‌کند و جامعه‌ای که با یاد شهدا مأنوس باشد، زیر بار ظلم نمی‌رود و در برابر دشمن تسلیم نخواهد شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی با بیان اینکه هرچه داریم از برکت خون شهداست، اظهار کرد: دیدیم چگونه خون پاک شهدا و امام شهید در رگ‌های ملت جاری شد و مردم ایران با ایستادگی و تاب‌آوری در برابر دشمنان مقاومت کردند و آنان را مستأصل ساختند.

وی با تبریک هفته سلامت به فعالان حوزه سلامت افزود: سلامتی یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و گاهی انسان همانند نعمت امنیت، قدر آن را نمی‌داند. باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم و برای داشتن جامعه‌ای سالم تلاش کنیم.

امام جمعه دیّر تأکید کرد: اگر جامعه اسلامی بخواهد به رشد و پیشرفت برسد و در برابر دشمنان ایستادگی کند، باید از سلامت برخوردار باشد. البته سلامت تنها به سلامت جسم محدود نمی‌شود، بلکه سلامت اخلاقی، روحی و روانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: امنیت اخلاقی، روانی و دینی نیز لازمه یک جامعه سالم است و توجه به فضای سبز و محیط زیست نیز در همین راستا اهمیت دارد.

حسینی با اشاره به اهمیت طبیعت در زندگی انسان گفت: سه چیز زندگی را گوارا می‌کند؛ هوای پاک، آب فراوان و زمین حاصلخیز.

جعفری شهردار بردستان نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهید گفت: امیدواریم همواره توفیق خدمتگزاری صادقانه به مردم را داشته باشیم و بتوانیم با چنین برنامه‌هایی یاد و نام شهدا را در جامعه زنده نگه داریم.

در این مراسم با حضور مسئولان شهرستان به نیت هر شهید یک درخت کاشته شد تا یاد و نام این شهدا در فضای سبز شهر ماندگار شود.

