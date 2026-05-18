سرهنگ حسین انوری در گفتوگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم ازدواج آسان در رزمایش «جانفدا» خبر داد و افزود: این مراسم به مناسبت سالگرد ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، همزمان با هفتاد و نهمین شب از تجمع شبانه، ساعت ۲۱ در خیابان جمهوری اسلامی برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای زوجهای جوان اظهار کرد: برای هر یک از زوجین، برنامه ماهعسل در نظر گرفته شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین (ع) بویراحمد ادامه داد: مردم نیز به صورت خودجوش هدایایی را به این زوجها اهدا میکنند که جلوهای از همدلی و حمایت اجتماعی از ازدواج آسان است.
