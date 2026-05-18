پلمب ۳ واحد صنفی متخلف در نیکشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران پلیس در شهرستان نیکشهر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر افزود: در خلال این طرح ۳ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات، گران‌فروشی پلمب شدند.

وی در پایان ضمن تاکید بر ادامه طرح های نظارت بر اماکن و صنوف متخلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣