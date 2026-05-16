  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

کشف مقدار ۴۵۱ کیلوگرم موادمخدر در سیستان و بلوچستان

کشف مقدار ۴۵۱ کیلوگرم موادمخدر در سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۴۵۱ کیلوگرم مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی در اجرای طرحهای مبارزه با موادمخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، مقدار ۴۵۱ کیلوگرم انواع موادمخدر را در شهرستان های دلگان، زاهدان، ایرانشهر، نیمروز، هامون، زهک کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: طی این عملیاتها، مأمورین پلیس علاوه بر ۴۵۱ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه سلاح شکاری را نیز کشف و ۸ دستگاه خودرو را توقیف، ۱۹ نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مبارزه با موادمخدر با هدف برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6831639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها