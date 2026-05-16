کشف مقدار ۴۵۱ کیلوگرم موادمخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی در اجرای طرحهای مبارزه با موادمخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، مقدار ۴۵۱ کیلوگرم انواع موادمخدر را در شهرستان های دلگان، زاهدان، ایرانشهر، نیمروز، هامون، زهک کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: طی این عملیاتها، مأمورین پلیس علاوه بر ۴۵۱ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه سلاح شکاری را نیز کشف و ۸ دستگاه خودرو را توقیف، ۱۹ نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح های مبارزه با موادمخدر با هدف برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.