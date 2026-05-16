کشف بیش از ۳۰ تن کالای اساسی احتکار شده در ایرانشهر

ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف تقریبی بیش از ۳۰ تن انواع کالاهای اساسی احتکار شده شامل روغن، برنج، شکر و مواد شوینده در شهرستان ایرانشهر و همچنین توقیف یک دستگاه خودروی خاور حامل برنج پاکستانی و روغن قاچاق در این شهرستان خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات ابلاغی مبنی بر نظارت مستمر بر بازار و مقابله قاطع با محتکران و سودجویان، با همکاری و تعامل سازنده میان اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ایرانشهر، سربازان گمنام سپاه پاسداران و بسیج اصناف این شهرستان، گشت مشترکی صورت گرفت.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده توسط این گشت مشترک، دو انبار حاوی کالاهای اساسی احتکار شده به میزان تقریبی بیش از ۳۰تن کشف شد.

عزیزی با اشاره به پلمب انبارها و تحویل محموله به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات صادره، انبارها پلمب و خودروی حامل بار مکشوفه به همراه محموله، تحویل دایره قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان شد و دستورات لازم جهت آغاز فرایند رسیدگی و بررسی پرونده صادر شده است.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این اداره کل با جدیت تمام با هرگونه احتکار، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی برخورد قانونی قاطع را ادامه خواهد داد و از عموم مردم درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به این مجموعه گزارش کنند.