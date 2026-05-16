۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

کشف بیش از ۳۰ تن کالای اساسی احتکار شده در ایرانشهر

زاهدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان، از کشف تقریبی بیش از ۳۰ تن انواع کالاهای اساسی احتکار شده شامل روغن، برنج، شکر و مواد شوینده در شهرستان ایرانشهر خبر داد.

ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف تقریبی بیش از ۳۰ تن انواع کالاهای اساسی احتکار شده شامل روغن، برنج، شکر و مواد شوینده در شهرستان ایرانشهر و همچنین توقیف یک دستگاه خودروی خاور حامل برنج پاکستانی و روغن قاچاق در این شهرستان خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات ابلاغی مبنی بر نظارت مستمر بر بازار و مقابله قاطع با محتکران و سودجویان، با همکاری و تعامل سازنده میان اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ایرانشهر، سربازان گمنام سپاه پاسداران و بسیج اصناف این شهرستان، گشت مشترکی صورت گرفت.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده توسط این گشت مشترک، دو انبار حاوی کالاهای اساسی احتکار شده به میزان تقریبی بیش از ۳۰تن کشف شد.

عزیزی با اشاره به پلمب انبارها و تحویل محموله به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات صادره، انبارها پلمب و خودروی حامل بار مکشوفه به همراه محموله، تحویل دایره قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان شد و دستورات لازم جهت آغاز فرایند رسیدگی و بررسی پرونده صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این اداره کل با جدیت تمام با هرگونه احتکار، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی برخورد قانونی قاطع را ادامه خواهد داد و از عموم مردم درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به این مجموعه گزارش کنند.

کد مطلب 6832011

