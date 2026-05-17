کشف بیش از ۶۸ تن گاز مایع قاچاق در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس استان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی ظرف ۴۸ ساعت گذشته موفق به کشف بیش از ۶۶ تن گاز مایع قاچاق در شهرستانهای زاهدان، نیکشهر، دشتیاری شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس استان حین کنترل خودروهای کشنده عبوری موفق شدند مقدار ۲۲ تن در شهرستان دشتیاری و ۲۲ تن، ۴۲۰ کیلوگرم در ایست و بازرسی کوله سنگی زاهدان، مقدار ۲۴ سوخت از نوع گاز مایع در شهرستان نیشکر را کشف کنند.

وی تصریح کرد:طبق نظر کارشناسان مربوطه ارزش تقریبی این محموله بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است و در این رابطه ۳ دستگاه کشنده توقیف و ۳ متهم نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.